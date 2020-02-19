【立法會選舉】候選人資助額增至每票15元　超區開支上限760萬

行政會議於上周二（11日）通過提高立法會選舉候選人的資助額及選舉開支限額，兩條附屬法例將於後日（21日）在憲報刊登。 政府發言人今日（19日）表示，上述附屬法例生效後，自2020年立法會換屆選舉起，立法會選舉候選人的資助額將由每票14元增至每票15元，而地方選區及功能界別的選舉開支限額，亦會因應2017年至2020年之間的預計累積通脹率調高。

行政會議於上周二（11日）通過提高立法會選舉候選人的資助額及選舉開支限額。（資料圖片）

行政會議根據《立法會條例》提高立法會選舉候選人的資助額，由每票14元增至每票15元；並根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》，提高立法會選舉的選舉開支限額。

▼地方選區及部分功能界別的選舉開支限額調整▼ 香港島：2,661,000元 九龍東：1,996,000元 九龍西：1,996,000元 新界東：3,326,000元 新界西：3,326,000元 鄉議局、漁農界、保險界及航運交通界：133,000元 區議會（第二）功能界別：7,602,000元

政府發言人表示，是次資助額的增幅，因應2017年至2020年之間的預計累積通脹率為基礎訂定，而選舉開支限額的調整除了考慮到通脹率，亦參考了上屆立法會換屆選舉中，需競逐候選人申報的選舉開支，以及其他相關因素而訂定。兩條附屬法例將於後日在憲報刊登，並於26日提交立法會會議審議。