【立法會選舉】候選人資助額增至每票15元　超區開支上限760萬

政情
撰文：
最後更新日期：

行政會議於上周二（11日）通過提高立法會選舉候選人的資助額及選舉開支限額，兩條附屬法例將於後日（21日）在憲報刊登。

政府發言人今日（19日）表示，上述附屬法例生效後，自2020年立法會換屆選舉起，立法會選舉候選人的資助額將由每票14元增至每票15元，而地方選區及功能界別的選舉開支限額，亦會因應2017年至2020年之間的預計累積通脹率調高。

行政會議於上周二（11日）通過提高立法會選舉候選人的資助額及選舉開支限額。（資料圖片）

行政會議根據《立法會條例》提高立法會選舉候選人的資助額，由每票14元增至每票15元；並根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》，提高立法會選舉的選舉開支限額。

▼地方選區及部分功能界別的選舉開支限額調整▼

香港島：2,661,000元

九龍東：1,996,000元

九龍西：1,996,000元

新界東：3,326,000元

新界西：3,326,000元

鄉議局、漁農界、保險界及航運交通界：133,000元

區議會（第二）功能界別：7,602,000元

政府發言人表示，是次資助額的增幅，因應2017年至2020年之間的預計累積通脹率為基礎訂定，而選舉開支限額的調整除了考慮到通脹率，亦參考了上屆立法會換屆選舉中，需競逐候選人申報的選舉開支，以及其他相關因素而訂定。兩條附屬法例將於後日在憲報刊登，並於26日提交立法會會議審議。

【武漢肺炎】財庫局長劉怡翔疑立法會「發夢」　答非所問議員嘩然
【武漢肺炎】立法會下周三開特別會議　張建宗率局長回答疫情質詢
【武漢肺炎】泛民去信梁君彥促恢復下周立法會大會　處理疫情質詢
【武漢肺炎】立法會取消下周三大會　保留拒絕發燒者進入大樓權利
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。