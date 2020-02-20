【鑽石公主號】船長曾誤稱所有港人可落船　鄭泳舜指一度混亂

首批滯留鑽石公主號郵輪的102名香港旅客今天（20日）早上乘搭包機抵港，較預先的45人多出逾一倍。在日本協助港人的民建聯立法會議員鄭泳舜今早（20日）接受港台節目《千禧年代》訪問時指出，昨晚原定只有45人可以落船，但情況突然有變，船長突然廣播稱所有香港人可離開，大批香港人聽到廣播後馬上收拾行裝，並到走廊排隊，形容當時情況混亂。

鑽石公主號上的港人旅客，先乘搭旅遊巴前往羽田機場，再乘搭國泰包機回港。（美聯社）

鄭泳舜指，現時滯留船上的港人的壓力指數仍相當高，成功乘上包機的港人普遍感鬆一口氣。鄭泳舜表示，他擔心確診港人的情況，指昨天有確診港人需乘車六小時前往名古屋接受治療，並與太太失去聯絡。

鄭泳舜又指出，今晚料再有一班包機，把滯留船上的港人送返本港。鄭泳舜指昨晚在船上一度出現混亂，昨晚原定只有45人可以落船，但情況突然有變，船長突然廣播稱所有香港人可離開，大批香港人聽到廣播後馬上收拾行裝，並到走廊排隊，很多人致電鄭泳舜，向他求證其名字是否在包機名單之上。

仍滯留在船上的楊和生表示，已接受病毒測試，料最快周三有結果。

楊和生：政府無聯絡我

香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人、資訊保安專家楊和生至今仍滯留在鑽石公主號，他指昨晚十時半（日本時間）船長曾稱香港人可落船，不過由於他未收到檢測結果，自知無法落船，因此未有理會廣播。楊和生批評，除了前晚收到政府的WhatsApp訊息外，政府再沒有聯絡他，所有消息也是從傳媒得知。楊表示其身體狀況「還可以」，生活情況亦不太差。