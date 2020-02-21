陳方安生、梁美芬同場出席FCC午宴　台上對話火藥味濃

香港外國記者會（FCC）邀請前政務司司長陳方安生和經民聯立法會議員梁美芬出席午餐會，討論香港如何在反修例風波的創傷中恢復。二人在會上舌劍唇槍。 梁美芬認為面對今次疫情，港人必須團結成為一家人一同處理危機。陳方安生則認為大部份香港人都不會認同「一家人」的講法，因為政府在反修例風波中已經多次錯失修補的機會，即使在處理疫情時林鄭月娥依然不改傲慢態度。 陳方安生認為，除非特首下台，否則香港不會有重新出發的機會。

梁美芬表示，面對目前的處境，港人沒有第二選擇，必須團結視大家成一家人，無論以往有多大的分歧都要一同面對眼前的危機，否則香港無法復元。（歐嘉樂攝）

梁美芬在午餐會中表示，認為香港目前正面臨巨大危機，但同時亦帶來轉機，因為疫情迫使港人從反修例衝突中冷靜思考香港正面臨的景況。她表示面對目前的處境，港人沒有第二選擇，必須團結視大家成一家人，無論以往有多大的分歧都要一同面對眼前的危機，否則香港無法復元。

她表示，相信大家都希望在2047年後仍維持「一國兩制」，又指當年輕人對失去自由的恐懼日增，暴力程度亦隨之升溫，部分激進人士更是想摧毀香港。

陳方安生指，林鄭月娥一再錯失修補香港的機會，當民主派在區議員選舉中大勝，她沒有把握機會和新任區議員合作，反而會見落選的建制議員，行為無異於摑了香港選舉制度一巴。（歐嘉樂攝）

陳方安生表示，肺炎疫情本會是港府重建管治威信的大好機會，可惜特區政府的實際表現再次令人失望，她批評林鄭月娥不改傲慢作風，不願聽取意見。她認為梁美芬形容香港是一家人的講法，「恐怕大部份港人都不會認同」，因為在過去數月示威中，港府沒有展現出包容性，無法團結社會不同政治光譜的人。

陳方安生指，林鄭月娥一再錯失修補香港的機會，當民主派在區議員選舉中大勝，她沒有把握機會和新任區議員合作，反而會見落選的建制議員，行為無異於摑了香港選舉制度一巴。陳方安生向梁美芬表示，「你假裝一國兩制依然存在而且運作得好端端的，但社會會對此提出極大異議。」

梁美芬（右）認為面對今次疫情，港人必須團結成為一家人一同處理危機；陳方安生（左）則認為大部份香港人都不會認同「一家人」的講法，因為政府在反修例風波中已經多次錯失修補的機會。（歐嘉樂攝）

梁美芬認為應該引用《立法會（權力及特權）條例》成立專責委員會以調查反送中風波的前因後果，但陳方安生反駁指立法會由親中的建制議員把持，因此專責委員會並無公信力可言。梁美芬則指過去立法會有引用特權法調查事件的成功先例，例如雷曼兄弟迷你債券事件，她指雖然議員有政治立場，但一旦成為委員會成員則會按職責行事，「你怎麼認為我們一定會保護政府？我們對政府的憤怒可能比你想像中更大。」