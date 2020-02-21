【鑽石公主號】李家超：第三班包機接回緊密接觸者

保安局局長李家超今日（21日）表示，會按照衛生署的專業意見及決定，研究安排第三班包機，接回「鑽石公主號」上身體狀況合適的緊密接觸者；今日亦會安排若120名港人乘搭包機返港，入境處處長曾國衛將親自到碼頭督導。 政務司司長張建宗對前日（19日）於立法會特別會議上，稱「疫情已受到控制」而引起的誤解表示「唔好意思」，解釋自己所指的是政府的策略部署而非疫情。

張建宗希望立法會議員能急市民所急，盡快通過「防疫抗疫基金」。

政務司司長張建宗率領一眾局長出席立法會財委會會議，並於會議前見傳媒。保安局局長李家超指，今日船公司批准在檢驗報告中呈陰性的乘客離船，入境處處長曾國衛將親自到碼頭督導。李家超表示，現時船上尚有大概150名港人非確診者，當中若120名明確表明會乘搭包機；另船上確診人數增加1人至66人、緊密接觸者增至41人，正研究安排第三班包機，接走身體狀況合適的緊密接觸者，會按照衛生署的專業意見及決定設計撤離方案。

食物及衛生局局長陳肇始補充，日本原規定緊密接觸者須重新隔離14日，再接受檢測確定呈陰性後才能離船，惟港府認為此安排並不妥當，要求日方安排岸上隔離；日方昨日亦就檢疫有最新安排，容許外國的緊密接觸者返國隔離，故港府正加緊為接回有關港人作準備。

張建宗誤指「疫情已受到控制」 對引誤解表示抱歉

張建宗於前日（19日）的立法會特別會議上回應質詢時，稱「疫情已受到控制」，說法引來社會爭議，政務司司長辦公室期後發新聞稿澄清，指意思是整體情況正在受嚴密監控。張建宗今日再被問到是否要就有關說法道歉，回應指當日所指的並非疫情，而是政府的策略部署，對於因為講得快及精簡，而令大家有所誤解表示抱歉。

他又希望立法會議員能急市民所急，盡快通過「防疫抗疫基金」。