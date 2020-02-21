駱惠寧首晤社團領導　批有人將抗疫政治化　不可能奪取香港管治權

中聯辦主任駱惠寧本年1月上任後，首次約見社團領導層，今日（21日）先後與香港友好協進會、省級政協委員聯誼會、廣東社團聯會、福建社團聯會見面。綜合多場消息，駱惠寧在會面指今次抗疫是香港由危轉機、團結社會的好機會，呼籲大家支持特首林鄭月娥施政，又批評有人將抗疫政治化，但搞亂香港、奪取香港管治權的目的不可能達到。

指無法與澳門比較 應與日、星相比

友好會長唐英年、副會長譚耀宗、胡定旭、省級政協委員聯誼會會長施榮懷等人，今日先後到中聯辦與駱惠寧見面，中聯辦副主任譚鐵牛亦在席。據悉，駱在會面中指即使內地面對嚴峻疫情，但中央對香港仍十分關心，包括協調將1,700萬個口罩送到香港，又指林鄭和特區政府很努力，做了大量工作，呼籲社會支持。

駱惠寧指，部分人將香港處理疫情表現與澳門比較，但他指澳門沒有政治化議題，若要比較，應跟日本和新加坡相比。

止暴制亂工作未完全停止

據悉，駱惠寧提到經過去年區選和疫情打擊，9月的立法會選舉形勢更加嚴峻，呼籲建制派團結一致，繼續做好相關工作，又批評反對派將抗疫政治化，但搞亂香港、奪取香港管治權是不可能。駱惠寧指，止暴制亂工作仍未完全停止，現時仍有零星黑衣人生事。

唐英年會後引述駱惠寧指，對控制疫情有信心，肯定社團工作，呼籲進一步團結香港社會。