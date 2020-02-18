【武漢肺炎】去信鑽石公主號港人　林鄭：政府就接送作好行動部署

停泊在日本橫濱的郵輪「鑽石公主號」將由港府包機接載回港，返港後需進入檢疫中心14天。特首林鄭月娥昨（17日）去信「鑽石公主號」港人，信中指日本當局將在2月19日取得所有郵輪乘客的新型冠狀病毒檢測結果，結果呈陰性的乘客可陸續離船登岸。林鄭稱，政府已安排兩班每架438個座位的包機在19日晚接載船上港人返港，但能否如期成行須日本全力配合。 林鄭又指，明白船上港人在郵輪上十多天感身心疫累，希望盡快回到家中，但因應專家風險評估和香港目前疫情嚴峻，希望大家理解強制檢疫需要。她強調，即使個別香港居民選擇離船登岸後自行乘機返港，抵港後都需按法例安排送到檢疫中心接受強制檢疫。

林鄭稱，政府已安排兩班每架438個座位的包機在19日晚接載船上港人返港，但能否如期成行須日本全力配合。（路透社）

林鄭在信中表示，一星期前入境處已派出四名人員到日本，聯同香港駐東京經濟貿易辦事處，為港人提供一切可行協助，包括安排藥物、日用品及電話卡等。而入境處職員連日逐一電話慰問及了解港人需要，「政府內部已就如何安全有序地接回船上香港居民做好行動部署」。

她又指，保安局副局長區志光和入境處處長曾國衛帶領的先遣隊已抵日本安排港人返港作準備。除了50名入境處人員外，衞生署和醫院管理局共派出8名醫護人員全程參與，確保行動順利進行，照顧港人健康需要。

林鄭：保障香港居民的健康及福祉是特區政府的責任

林鄭強調，雖然日本政府已安排船上港人隔離14天，但因船上仍不斷出現確診個案，為保障船上港人和家屬的健康和符合防控疫情需要，衞生署須根據香港法例第599A章《預防及控制疾病規例》，要求船上港人返港後馬上入住檢疫中心接受14天強制檢疫。

「保障香港居民的健康及福祉是特區政府的責任」，林鄭稱不論是船上港人的離船安排、回程途中和檢疫期間，政府會盡力為大家提供所需支援和協助，「請大家保持個人衞生，心境平靜，並預祝大家返港過程一切順利。」