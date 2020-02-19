【武漢肺炎】林鄭視察駿洋邨　肯定作用：令香港避免一場社區爆發

政府徵用即將入伙的火炭駿洋邨作檢疫中心，特首林鄭月娥、衞生局局長陳肇始教授和衞生署署長陳漢儀今（19日）到駿洋邨視察，分別到訪非傳染病處下的家居檢疫工作小組、傳染病處、緊急應變及項目管理處等部門。 林鄭稱已得悉第一批500多個單位準備就緒，可隨時供須接受檢疫的人士入住，包括在「鑽石公主號」郵輪上的港人。林鄭表示，獲安排入住檢疫中心的人士不是確診或懷疑感染病人，強調檢疫中心的運作須符合嚴格規定，有24小時執法人員及醫護當值，需檢疫人士進出中心時有專車接送，故對社區影響輕微。

特首林鄭月娥、衞生局局長陳肇始教授和衞生署署長陳漢儀到駿洋邨視察，分別到訪非傳染病處下的家居檢疫工作小組、傳染病處、緊急應變及項目管理處等部門。（政府新聞處）

在衞食局局長陳肇始等的陪同下，林鄭月娥下午到訪衞生防護中心的行動召集室、疫情訊息中心、熱線中心、緊急應變中心、感染控制處和健康促進處，了解防疫抗疫工作及打氣，然後再訪駿洋邨。

新聞稿說，林鄭感謝衞生防護中心人員日以繼夜辛勞工作，執行衞生監測、強制檢疫、隔離治療、健康申報、出境篩查等不同措施，同時每日向傳媒和公眾發放最新疫情資訊，「有信心他們會繼續秉持迅速應變、嚴陣以待和公開透明三大原則，全力以赴應對疫情。」

此外她亦感謝衞生署、警方、民安隊、民政事務署、房屋署、機電工程署、政府資訊科技總監辦公室、政府物流服務署等多個部門的努力，極短時間內準備好大量單位應付抗疫需要。

林鄭表示，理解以駿洋邨作檢疫中心會影響原先準入伙的輪候家庭，但她希望他們能理解公共衞生的需要，支持政府的抗疫工作。她強調政府早前公布，政府的「防疫抗疫基金」會向獲分配入住駿洋邨及粉嶺暉明邨各住戶發放一次6000元津貼。

立法會已定於本周五召開特別財務委員會審議「防疫抗疫基金」的撥款申請，林鄭稱基金旨在加強全城防疫和支援受重創的界別及員工，認為現時情況緊急，期望立法會盡快通過撥款。

林鄭向負責檢疫中心運作的員工表示，感謝大家的努力，又指今晚和明天如無意外，會有首批在「鑽石公主號」回港的香港居民入住檢疫中心。（政府新聞處）

特首辦亦附上短片，內容是林鄭到訪多個部分視察的情況，林鄭在片尾向負責檢疫中心運作的員工表示，感謝大家的努力，又指今晚和明天如無意外，會有首批在「鑽石公主號」回港的香港居民入住檢疫中心。她又指大家「短時間令未入伙的屋邨成為檢疫中心，長時間默默耕作，以我們的成績、最後的結果，證明大家每個人都出了一份力，令香港避免一場很大的社區爆發」。