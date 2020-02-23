建制引駱惠寧料兩會最遲4月召開　譚耀宗明開人大常委會視像投票

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，原定下月初召開的全國兩會將延期，對不少港區人大代表、政協委員來說，暫時不用赴京開會可謂鬆一口氣，但兩會始終是國家大事，不可能拖延太久。 中聯辦主任駱惠寧日前約見本港社團領導時，提到兩會延期問題，有與會者引述駱指未收到具體通知，但相信最遲3月底、4月初將召開兩會。 另外，全國人大常委會明日（23日）在北京召開，審議兩會延期議案，但在外地的委員毋須赴京開會，只需留在原屬地開視像會議。港區全國人大常委譚耀宗透露，明日將於中聯辦開會，投票亦經視像進行。

駱惠寧日前向港區人大、政協發信，以信心、愛心及齊心三個「心」談抗疫。（資料圖片）

駱惠寧今年一月出任中聯辦主任後，上周五（21日）首次會見社團領導，包括香港友好協進會、港區省級政協委員聯誼會等4個組織。綜合多場消息，駱惠寧在會面指今次抗疫是香港由危轉機、團結社會的好機會，呼籲大家支持特首林鄭月娥施政，又承認建制派在9月立法會選舉選情嚴峻，但反對派奪取香港管治權的目的不可能達到。

據聞，有身兼港區人大、政協的社團領導，席間問到駱惠寧兩會何時召開，引述對方稱目前未收到具體通知，但他相信不會遲於3月底或4月初，強調「不可能延後太久」。有與會者指，當局認為除重災區湖北外，其他地區的確診患者數呈下降趨勢，痊癒者數目則不斷攀升，相信在進一步加強控制疫情下，有利兩會於短期內重新召開。

受新冠肺炎疫情影響，一年一度的全國兩會將推遲召開。（路透社）

人大常委會明審議兩會延期議案

全國人大常委會第16次會議明日（24日）於北京召開，議程包括審議推遲召開全國人大第三次會議的議案，港區全國人大常委譚耀宗收到通知，毋須赴京出席人大常委會會議，只需留在原屬地開視像會議。

譚耀宗接受《香港01》查詢時表示，明早9時將到中聯辦，以視像方式參與人大常委會會議，會期只有一天，預料會表決推遲召開全國人大第三次會議、禁止非法野生動物交易等議案。譚耀宗說，兩會何時再召開，明日常委會將有具體討論，屆時只有他一人開會，沒有其他人在現場，投票時則通過視像以舉手方式進行。