建制批評政府惹林鄭不滿？　李慧琼：有不足就應提意見

有報道引述特首辦呈交中央抗疫工作報告，內容提及建制派「以選舉理由加入批評政府行列」，沒與政府站在同一陣線，情況「令人失望」。 曾在《香港01》專訪中講過對政府「恨鐵不成鋼」的民建聯主席李慧琼被問到對報道的看法，她表示如果政府抗疫工作做得好會予以肯定，亦會提出港府在抗疫上的不足或可以改善的地方，「睇唔到呢個等於唔撐特區政府」，強調有不足就應提意見。

李慧琼表示，民建聯肯定政府的同時，亦會提出港府在抗疫上的不足或可以改善的地方，「睇唔到呢個等於唔撐特區政府」，強調有不足就應提意見。（盧翊銘攝）

李慧琼表示，對全港市民來說現時最重要是抗疫，呼籲「我們只有一個敵人，就是細菌！」認為特區政府應扮演帶領市民抗疫的關鍵作用。「民建聯的態度會一如既往，如果政府抗疫工作做得好，我們會肯定，早前嘅抗疫基金，37A都冇討論啦。」意指週五(21日）的立法會財務委員會會議上，議員通過政府提出涉300億港元「防疫抗疫基金」撥款申請，期間泛民議員引用財委會《會議程序》第37A條提出10項臨時動議遭建制派否決。

李慧琼強調，民建聯肯定政府的同時，亦會提出港府在抗疫上的不足或可以改善的地方，「睇唔到呢個等於唔撐特區政府」，強調有不足就應提意見，因為這是市民期望他們做的。

她希望特首可以和市民一起完善其抗疫工作，又指相信特區政府也面對很大壓力，很多事未必能完全掌握。

被問到林鄭的抗疫報告內容會否顯得建制派所有抗疫工作都為選舉而做，李慧琼表示無論有無選舉抗疫工作都要做，這不應該分顏色或政見。（盧翊銘攝）

林鄭月娥的抗疫報告中明言現時是9月立法會選舉前「難得可扭轉形勢的契機」，希望藉「有效處理疫情」贏取市民的認同和支持。被問到報告內容會否顯得建制派所有抗疫工作都為選舉而做，李慧琼表示無論有無選舉抗疫工作都要做，這不應該分顏色或政見。