報道引林鄭抗疫報告批行會強差人意　黃國健：虛心接受意見

近大半年香港可謂風波四起，先有去年6月爆發的反修例運動，再到今年初的武漢肺炎疫情，泛民及建制派議員罕有地口徑一致，批評政府的應對遲緩、不足。有報章聲稱取得一份由特首辦撰寫、據悉已在月中向中央提交的抗疫工作報告，報告中提到「反對派利用疫情抨擊政府」，令抗疫工作「百上加斤」，並指「建制派沒有與政府站在同一陣線令人失望」，「有行會成員的表現亦強差人意」，形容政府正處於「四面受敵的困難時刻」。 行政會議成員、工聯會黃國健回應傳媒提問時表示，若果有意見認為行會成員做得不夠好，樂意虛心接受意見。《香港01》正在向特首辦查詢。

2020年1月30日，武漢肺炎殺到，口罩缺貨，多區都有市民排隊搶購。（梁鵬威攝）

據《蘋果日報》報道，該份由特首辦撰寫、並於月中向中央提交的抗疫工作報告中提到，現時政治形勢「不容樂觀」，「反對派採取反修例的抹黑、造謠等相同手段進一步攻擊特區政府的管治」，令抗疫工作「百上加斤」。對於醫護界早前進行罷工爭取全面封關，報告指是有「進反修例分子借機鬧事」。

《蘋果日報》又引述報告中指，「建制派沒有與政府站在同一陣線令人失望，以選舉理由加入批評政府行列」，又提到有個別建制派人士對特首林鄭月娥作人身攻擊，「有行會成員的表現亦強差人意」，形容正處於「四面受敵的困難時刻」。《香港01》正就此向特首辦查詢。

行會成員、工聯會黃國健（中）及自由黨張宇人（右），均表示不知道有這份報告。（資料圖片）

黃國健：樂意虛心接受意見

行政會議成員、工聯會黃國健回應傳媒提問時就自言，未有看過相關報告，但若果有意見認為行會成員做得不夠好，會樂意虛心接受意見。他又希望知道具體的改善措施，若果是合理意見會願意改善。另一名行政會議成員、自由黨張宇人同樣稱，不知道這份報告的存在，但作為行會成員，經常都覺得必然有改善空間。

事實上，建制及泛民近月的確罕有地一致對政府有所不滿，民建聯、工聯會及經民聯等均轉軚要求政府開倉全民派錢。建制派在疫情問題上亦曾多次表示對政府的處理手法感到失望，民建聯主席李慧琼接受《香港01》專訪時曾坦言，「作為建制派議員，對政府都有啲恨鐵不成鋼，政府在防疫工作做得不好，市民有埋怨，我們工作亦相對較難做」。而行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀，亦曾就立法管制口罩價格及供應，批評主事官員「嫌麻煩」，想「拖得就拖，少做少錯」。