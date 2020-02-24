【武漢肺炎】工黨：兩成人一星期花半天買口罩　近半公司無罩提供

武漢肺炎疫情肆虐，工黨於本月15日至2月21日以網上問卷訪問934名市民，結束顯示有兩成受訪者（20.7%）過去一星期花超過12小時以上購買口罩，另有22.2%受訪者過去一星期花用2至5小時購買口罩，有受訪者在問卷中亦寫道：「每朝起身，搭車返工，工作時間，去廁所，放工搭車，返到屋企，飯前飯後，基本上乜時間都搵口罩，瞓覺發夢都同口罩有關」。 此外，近八成的受訪者為在職人士(78.9%)，當中有4成6受訪者獲公司提供口罩，有4成4受訪者稱不獲公司提供口罩。

工黨主席郭永健（工黨提供）

調查問及受訪者在過去一星期花多少時間購買口罩，最多受訪者（22.2%）表示花2至5小時購買口罩，其次為「1至2小時」(21.0%)及「12小時以上」(20.7%)，中位數為「2至5小時」。

至於市民的口罩儲量，若以每人一日使用2個口罩作計算，3成6人稱家中存量可用兩至四星期，2成6人亦則稱存量可用1個月以上，有1成人表示口罩存量僅夠用2至7天，更有百分之2受訪者稱口罩存量只夠用0至2天。

近八成的受訪者為在職人士(78.9%)，當中有4成6受訪者獲公司提供口罩，有4成4受訪者稱不獲公司提供口罩。

調查亦問及有關政府的防疫工作，9成1人認為政府應為巿民配給足夠的口罩，9成5人認為應全面封關，7成7的受訪者認為政府應「提供口罩以外的防疫用品予巿民」，7成4則受訪者認為政府應「訂定口罩的價格」。

工黨主席郭永健認為，政府應為巿民配給足夠的口罩，同時禁止曾在內地逗留的境外旅客入境，並為港人提供口罩以外的防疫用品，包括消毒酒精搓手液、漂白水予巿民。郭永健又指，政府應訂定口罩的價格，由政府大量採購口罩後，以可負擔的價格出售給市民，從而壓抑私人市場口罩的價格，並勞工處制訂職安健指引，包括僱主需為接觸公眾的僱員提供口罩，或支付相關裝備費用。