【武漢肺炎】建制派口罩被指超薄　抗疫連線：購自印尼、巴西等國

由港區人大代表陳振彬擔任召集人的全港社區抗疫連線，昨天（23日）聯同多個建制派政黨落區派發一百萬個口罩，但有領取口罩的市民在社交網頁質疑該批口罩的質量，批評口罩「超薄」。 抗疫連線今天（24日）發聲明，指連缐成立後從全球搜購口罩供應，來自印尼、巴西及俄羅斯等不同國家，主要希望惠及長者，希望將口罩盡快派送到有需要市民手上，但會要求供應商提供相關證書證明質料。

全港社區抗疫連線昨天派發口罩情況

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有網民在社交平台批評抗疫連線派發的口罩質量，形容這些口罩「透到穿」、比避孕套更薄，引起網上熱議。

全港社區抗疫連線今天發聲明回應，感謝所有合作機構、團體、以及超過五千名義工協助，令逾百萬的應急口罩得以順利送到有需要的市民手上，以解燃眉之急。

抗疫連線表示，有社交平台貼文關注口罩的質量，聲明中指正如陳振彬昨天回應提問時指出，連線成立後，便從全球搜購口罩供應，該批口罩來自印尼、巴西及俄羅斯等不同國家，主要希望惠及長者，希望將口罩盡快派送到有需要市民手上，但會要求供應商提供相關證書證明質料。

連線又稱，網上登記平台昨天下午起不斷受到惡意持續和重複增寫，遭數以萬計的無效資料攻擊，不過連線稱惡意攻擊未對正常登記造成影響。連線強調將繼續籌集善款與抗疫物資，與全港市心齊心協力抗擊疫情。

網民稱此口罩是由抗疫連線所派發的。（網上圖片）