【修例風波】藍營網絡KOL冒起　公民黨鄭達鴻：Youtube是未來戰場

一場修例風波，催生大批泛民素人戰勝區選。而在網絡上，另一場資訊戰亦已掀起序幕，多名建制派KOL（Key Opinion Leader）短時間內冒起，他們在Youtube開設頻道，透過政治評論宣傳親建制政見，同時抨擊民主派人士，成為一個看不見硝煙的戰場。 眼看建制KOL迅速崛起，黃營人士亦意識到對方勢力版圖擴展，近日不少泛民立法會議員及區議員紛紛開設頻道「迎戰」。東區區議員鄭達鴻正是其中一位，這位公民黨YouTuber接受《香港01》訪問時表示，加入資訊戰一方面為鞏固黃營支持者，另一方面「明明見到好多嘢都講緊錯誤嘅假消息，無可能任由得（藍營KOL）咁講，故決定在Youtube設頻道傳遞正確資訊。 鄭達鴻分析指，過往大家在Youtube頻道多看沒政治色彩的channel，政治性新聞會在Facebook看，但他認為大家應該「要有個Mindset（心態），就係Youtube未來都係戰爭（資訊戰）。」他直言：「如果我地喺任何一個戰場放棄，其實唔配喺資訊戰當中生存。」

鄭達鴻在反修例運動初期，曾拍攝《逃犯條例》的懶人包，希望更多人明白修例是怎樣一回事，而近月拍攝的政評、消息就是為抗衡藍營KOL。（鄭達鴻youtube頻道）

根據鄭達鴻的分析，藍營KOL的冒起，屬於整個建制陣營經歷修例風波的「條件反射本能」，因他們認為過去大半年的文宣做得不足，令大家「誤信」黃營文宣，有需要作出戰術調整。鄭達鴻相信中央曾作「軟性喚召」，要求建制派作更多宣傳，「不論是年輕還是年老的建制人士，都要令中立或淺藍支持者歸邊」。鄭評估，較年長的建制人士會繼續於地區派「蛇齋餅粽」，年輕建制人士為在立法會選舉前爭取更多曝光，就以新途徑拍「洗腦片」，「用簡便的方法上位」。

此外，藍營KOL湧現，除了有上層的推動，亦有下層的擁抱。鄭達鴻認為，建制派KOL之所以有相當生存空間，因藍營支持者太多支持政府，希望找到令其內心信服的說法，即所謂的「後現實」現象，「在自己腦入面的perception（看法）再建構的第二層現實」。

鄭達鴻表示，藍營KOL冒起因他們認為在反修例運動中的文宣做得不足。（張浩維攝）

拍片為抗衡藍色KOL 需跨越心理關口

既然意識到「對手」來勢洶洶，民主派自然部署迎戰。鄭達鴻早前便宣布加入資訊戰的戰圈。他曾於反修例運動初期，拍攝《逃犯條例》懶人包，希望更多人明白修例是怎樣一回事，而近月拍攝的政評更開宗明義為抗衡藍營KOL。

不過鄭達鴻坦言，拍片的困難不僅僅於學習技巧，還在於跨越心理關口：「要將一樣嘢講到好dramatic（戲劇性）、好嘩眾取寵，要講到件事無人知，片段係絕密真相，要咁樣先多人睇，但做政治人物係咪要抱住呢個心態去做呢？」

除了政評外，鄭達鴻希望未來每星期能拍攝一條有深度片段，亦想在更多人訂閱後有空間作其他嘗試，如拍vlog（影片部落格）、社會實驗等。他舉例指，香港眾志成員周庭的Youtubr片相當成功，其中一集是自製朱古力送人，但背後能勾劃出醫護人員的辛酸，帶出社會問題。那麼未來黃營能否集合力量合作？鄭達鴻相信未來應有機會，但認為與數個知度較高的政界人士一起「集氣」，能吸引更多人觀看。

鄭達鴻分析指，過往大家看Youtube頻道以放輕鬆為主，看的多數是沒政治色彩的channel，政治性新聞則會在Facebook看。（張浩維攝）

形容現為藍、黃對陣時期 籲資訊戰中要做得更多

鄭達鴻又分析指，過往大家看Youtube頻道以放輕鬆為主，看的多數是沒政治色彩的channel，政治性新聞則會在Facebook看，但現在處於「打仗」時期，支持者們亦需作出心理調整：「要有個Mindset（心態），就係Youtube未來都係戰爭（資訊戰）當中，要喺Youtube支持自己人多啲，大家都慢慢轉變中。」

對於有youtuber分析指，藍營支持者較少過濾片段，只要是自己陣營的影片就會分享，相反黃營支持者即使會觀看，但較少分享、訂閱。鄭達鴻認為此舉正正是黃營支持者的優點，而非短處，因他們看短片時會批判思考，有用的才分享，對社會來說是好的特質。不過鄭達鴻亦重申，現在是藍、黃對立時間，在資訊戰中要比平日做多一點，「要明白大家都處於資訊戰當中，要做多一啲平日唔會做嘅嘢。」

鄭達鴻認為藍營支持者太多支持政府，他們會希望找到令其內心信服的說法，即為「後現實」，「在自己腦入面的perception（看法）再建構的第二層現實」。（張浩維攝）

「若在任何戰場中放棄 不配在資訊戰中生存」

鄭達鴻提醒同路人，即使黃營人士不會刻意按藍營KOL短片來看，但Youtube會將多人看的短片放在推薦影片，即在看黃營片段時都可能有藍營片段出現，導致中立，淺藍、淺黃有機會受到影響。鄭達鴻稱，難估計若越來越多藍營KOl冒起會有多大影響，但直言「如果我地喺任何一個戰場放棄，其實唔配喺資訊戰當中生存。」