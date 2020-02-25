【修例風波】「資訊戰」降臨？藍營網絡KOL湧現　學者：抗衡泛民

「如果至今的戰爭要素是子彈與石油，21世紀的戰爭要素就是資訊。」這是《紐約時報》資深記者桑格（David E. Sanger）在《The Perfect Weapon》（中譯《資訊戰爭》）一書中，引述北韓已故前領袖金正日在2003年的言論。 香港過去大半年政局劇變，修例風波重創特區政府管治，武漢肺炎再為局勢添不穩定因素。近期，社交網突然湧現多名親建制派背景的KOL（Key Opinion Leader），「KOL100」這個名號亦逐漸崛起。上周，有連登網民發帖，形容KOL100是「中共對港宣傳戰」的一部分。 記者閱覽KOL100計劃發起人、自由黨成員李梓敬的網絡頻道，頻道在去年12月4日起開始活躍，截至2月24日下午，共發佈79則片段，片段觀看次數以萬計甚至十萬計。中大新聞與傳播學院院長李立峯分析，相信是去年的政治事件，催生親建制陣營強化輿論工具，「資訊戰」將成香港往後社會鬥爭的新常態。 不過，全國港澳研究會副會長劉兆佳不認為這些建制KOL背後有官方統籌，認為是建制派自覺在網絡戰上出現短板，遂以YouTuber等形式競逐網絡話語權，亦藉此提高個人知名度，有利將來出戰立法會等政治出路。

▼反修例風波持續逾半年▼

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指要打好文宣戰 李梓敬：傳播正能量

自去年初政府提出修訂《逃犯條例》觸發爭議，至6月起爆發的延燒大半年的激烈示威衝突浪潮，親民主派的KOL和時事評論員，如潘小濤、金水、劉細良，以至「元祖級」的蕭若元等，在網絡上影響力甚廣，政府和建制派在輿論上陷於被動，不僅港府焦頭爛額，亦間接造成其後區議會選舉建制派大敗的局面。

區議會選舉後，一批建制派KOL和YouTuber如雨後春筍般湧現，翻查網上公開資料，約於去年12月開始，有建制派網上平台開始討論「KOL100」計劃。其中「港人講地」於去年12月底，發布一則自由黨前區議員、「KOL100」計劃發起人李梓敬的訪問。李梓敬稱，「黑暴」勢力散播假新聞，「建制正義」力量要打好文宣戰，KOL100計劃正招募100名素人拍片，「傳播正能量」。

李梓敬YouTube頻道近月頻密上載政治評論，稱希望「揭露媒體不想你知道的真相」。（李梓敬YouTube頻道截圖）

李梓敬和另一名建制派前區議員陳穎欣（左），均在YouTube頻密上載片段，發表政治評論。（陳穎欣YouTube頻道片段截圖）

頻道湧現 頻密出片 政黨「小花」加入戰陣

閱覽李梓敬的YouTube頻道，可見頻道加入於2010年8月28日，影片數量一直不多。但自去年12月4日起，片段上載頻率大幅上升，據統計，截至2月24日下午，共發佈了79則片段，每段觀看人次由數萬到數十萬不等，最多的一段觀看次數達45.7萬。

相照黃營頻道「memehongkong」，蕭若元近月的政治評論每段觀看人次，大多亦是六位數字，但須知道，蕭若元早於2000年代已經營網台，二十年來不斷累積支持者，才經營出這種數字。

李梓敬頻道的首頁右方，有一列名為「KOL100推薦頻道」的名單，被推薦的包括工聯會/民建聯另一名前區議員陳穎欣。陳穎欣的頻道「加入日期」為2019年12月10日，內容包括她去年區選的拉票片段、與體育運動相關的生活片段等，亦有部分屬政治評論。

名單中，亦有多個加入日期為去年12月的頻道，評論內容都是一些在建制派圈子內十分常見的觀點。其中一個名為「肥仔傑」的頻道，加入日期為2019年12月13日，截至2月23日中午影片數量為75段，訂閱人數逾10萬，每段觀看人次數以萬計。

翻查報道，發起人莫嘉傑曾於2016年入稟就宣誓案要求取消時任立法會議員劉小麗資格，2019年出選黃大仙龍星選區，獲建制派支持。頻道其中一則片段，內容指控香港眾志賣口罩是「大騙局」，如發生重複扣數等問題。片段至今觀看人次超過40萬，下方有近三千則留言，大部分都是辱罵眾志秘書長黃之鋒。

其中一個獲李梓敬推薦的頻道，自稱為一名「90後的香港肥仔」，頻道加入日期為2019年12月13日。（YouTube截圖）

李立峯：傳播學上的「打防疫針」理論

中大新聞與傳播學院院長李立峯接受《香港01》訪問指，自2013年開始，建制派開始構建不同網絡平台，部分確實吸引到相當數量的支持者，惟未打入主流，在修例風波上政府以至整個建制陣營在輿論戰上仍陷被動，促使藍營需進一步強化輿論工具。他提到，資訊戰爭現時在全世界，包括網絡世界都早已開打，並愈戰愈烈。在香港，更可預期將成為新常態。

然而對藍營KOL的論述能否改變整體政治格局，李立峯有所保留。他指，傳播學中有所謂的預防接種理論（Inoculation Theory），大意是說，某些論述的著眼點，未必是爭取大眾主流支持，而是鞏固原有的支持者，有意識地向他們灌輸某種立場的資訊，為他們「提供說法」，讓他們與異見者爭辯時，有論據支持，猶如打防疫針，增強「抵抗力」。

李立峯分析，這類藍營KOL主要作用在於鞏固自己陣營的原有支持者，要打入主流並非易事。（資料圖片）

李立峯指，大眾主流民意一般都是傾向溫和、理性，總會有個基本盤，是否能打入主流，相當視乎論述內容是什麼、有沒有足夠理據支持。不論是黃營還是藍營，過於偏向一方的論述，對整體的民意版圖影響有限，「幾個百分點（支持度）影響可能會有，但終歸有個限度，一場政治風暴，如反修例，隨時又可以將整個版圖重新洗牌」。

對於有網民質疑建制派KOL背後有官方力量支持，李立峯認為，外界很難找到實質的證據求證真偽，但他推測，建制一方有資源，「如果說這些組織沒有官方支持，反而才是奇怪的事」。

劉兆佳：不認為建制派KOL背後有人統籌

不過，全國港澳研究會副會長劉兆佳不認為這些建制KOL背後有官方統籌，反而是建制派因在修例風波中見到陣營在網絡戰上「短板」，覺得是一個「缺位」，遂紛紛加入戰陣，以透過網絡聲道提高個人知名度。他又指，在這個年代人人都可做YouTuber，入場門檻極低，有沒有官方資源非關鍵，關鍵是頻道內容含金量高不高，「過去反對派在這方面做得比較好，九月立法會選舉逐漸殺到，建制派如果若不打好網絡戰，形勢更加不樂觀。」

劉兆佳分析，過去在「愛國者治港」大原則，建制派穩坐執政力量地位，所以較為輕視進佔網路話語權，但自去年底區議會選舉後，建制與在野派易位，建制派開始更大力開拓網絡戰線。他指，「資訊戰」、「網絡戰」在香港的政局中將扮演愈來愈重要的角色。

李梓敬間接否認獲官方襄助

《香港01》記者向李梓敬查詢成立「KOL100」的背景，未獲直接回應。李梓敬其後於Facebook一個「只限朋友」閱覽的帖文中，截圖批評記者的問題，間接否認計劃有官方支持，並指控媒體「抹黑」他。