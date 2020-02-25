【武漢肺炎】深圳日贈香港10萬口罩　建制派「抗疫連線」負責派發

口罩短缺問題持續，指深圳市人民政府昨日（24日）起，每天透過中聯辦向香港捐贈10萬口罩，首批共100萬口罩。 中聯辦副主任楊健表示，中聯辦將在香港政府支持下，精心有序地做好口罩接收和運送工作，並委託「全港社區抗疫連線」派發口罩，「切實將深圳市民的愛心傳遞到廣大香港同胞手中」。

由港區人大代表陳振彬擔任召集人的全港社區抗疫連線，周日（23日）聯同多個建制派政黨落區派發一百萬個口罩。（資料圖片／黃舒慧攝）

中聯辦：彰顯深港一家親的慷慨之舉

中聯辦昨晚新聞稿，指中聯辦主任駱惠寧主任委託副主任楊健出席「深圳支援香港抗擊新冠肺炎疫情物資贈送活動」，深圳市市長陳如桂宣布，深圳市人民政府自2月24日起，每天透過香港中聯辦向香港捐贈10萬個口罩，首批共100萬口罩，用以支援香港做好防疫抗疫工作。

楊健代表中聯辦和駱惠寧向深圳市人民政府和全體深圳市民表示誠摯感謝和由衷敬意。楊健指，在疫情防控工作最吃勁的關鍵階段，「祖國人民始終關心、關注香港」，在得知香港市面口罩短缺的情況後，深圳市人民政府高度重視，經與香港中聯辦溝通，提出在「疫情防控」期間，每天向香港捐贈10萬個口罩。

楊健形容，是次捐贈口罩「彰顯深港一家親的慷慨之舉」，「對廣大香港市民來說可謂雪中送炭，必將溫暖香港的心，也必將堅定我們共克時艱、抗擊疫情的信心和決心」，他表示，中聯辦將在香港政府的支持下，精心有序地做好口罩接收和運送工作，並委託「全港社區抗疫連線」做好口罩派發工作，「切實將深圳市民的愛心傳遞到廣大香港同胞手中」。

全港社區抗疫連線日前派發口罩。（網上圖片）

口罩深圳生產 稱質量經嚴格檢驗

陳如桂表示，深圳一直把支持香港做好疫情防控工作擺在重要位置，提供一切可能的便利和支持，深圳市人民政府向香港贈送口罩就是深港攜手、同心抗疫的具體行動。

陳如桂特別感謝香港政府和社會各界對深圳疫情防控工作的大力支持，深圳將繼續和香港中聯辦一道，立足香港所需、深圳所能，全力支持和配合香港特區政府做好疫情防控工作。

中聯辦在新聞稿指出，據悉，此次深圳市人民政府通過香港中聯辦向香港贈送的口罩，是在全力做好深圳市民、企業疫情防護用品供應的同時，克服了種種困難全力籌措而來的，又指該批口罩由深圳本地醫療用品製造企業生產，深圳市藥品檢驗研究院對產品質量進行了嚴格檢驗。

「全港社區抗疫連線」由港區人大代表陳振彬擔任召集人，「連線」上周日（23日）聯同多個建制派政黨落區派發一百萬個口罩，但有領取口罩的市民在社交網站質疑該批口罩的質量，批評口罩「超薄」，「連線」昨解釋該批口罩供應，來自印尼、巴西及俄羅斯等不同國家，會要求供應商提供相關證書證明質料。