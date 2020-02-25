【立會選舉】沈旭暉：泛民應爭取功能組別議席　長遠選出泛黃特首

立法會選舉9月舉行，民間記者會今天（25日）以「功能組別 每席必爭 光復議會 時代戰役」題舉行記招，邀得國際關係學者沈旭暉出席。沈旭暉表示，現時在行政主導的體系中，特首權力極大，但若民主派在立法會選舉取得過半議席，再配合下屆特首選委選舉，將可選出一名真正代表民意的泛黃特首，屆時或有機會大幅改變功能組別，而毋須北京批准。 沈旭暉指，以數字上計算，在2021年特首選委選舉中取得601席，並非無機會，又認為除了鄉議局等組別外，其他功能組別都有空間可爭取議席。

國際關係學者沈旭暉。（盧翊銘攝）

沈旭暉近月在社交專頁多次分享「功能組別攻略」，他今日出席「民間記者會」時，再次呼籲民主派爭取立法會功能界別議席。對於會否有參選人在參選立法會時被DQ，沈旭暉說，若政府DQ候選人，責任已不在民間，又相信若有當選人不獲任命，國際社會或會對香港實施制裁，但指在中美貿易戰中，香港有其戰略地位，相信北京「不會亂來」。

民間記者會代表批評，政府日前宣布成立的300億元抗疫基金，當中160億是間接給予立法會各功能組別，但真正受疫情所害的人就要放無薪假。代表指，功能組別議員只需數千票就能當選，但卻享有與其他民選代表同樣席位，故廢除功能組別、落實雙普選一直是過去多月抗爭訴求。

代表指，若民主派能在立法會取得過半數議席，將可掌握大部分委員會正副主席，以及行使政府議案的否決權，他表示，民主派在地區直選可望取得22至23席，而在功能組別中，個人票主導的工程界、建測規劃園界、體育、演藝、文化及出版界等，以及團體表為主的飲食界及進出口界等，都是有望成功爭取議席的界別。

代表強調，長遠而言，必須取消功能組別，但在短期內只可在制度內抗爭，盡量爭取每一席功能組別議席。

設網站加快成立工會

HKpetitions.com團隊發言人表示，團隊今日（25日）正式推出名為「七起」的網站，加快工會組成的速度，避免申請工會的冗長程序令有意推動工運的人士卻步。發言人說，希望5月前能成立數百個工會，推動保障勞工權益、罷工及於選舉戰線抗爭。

香港公關及傳訊業總工會代表謝小姐指，全港866個工會中，建制派佔約三分一，但泛民的工會只有78個，她呼籲各界應盡快成立新工會，以趕及在5月2日、即特首選舉選民新登記限期前一年成立，屆時就可登記成為勞工界選民，參與特首選委選舉。