【武漢肺炎】泛民區會聯席函審計署　促查CSI口罩去向

「十七區區議會正副主席及離島區議會民主派代表」聯席會議發起聯署，逾三百名泛民區議員參與。聯席會議指，CSI官方口罩於民間出現，政府高官回應會依法處理，卻未曾有仔細調查跟進，又指CSI口罩實際數量存疑，實際去向成謎。 聯席會議要求向懲教署及政府物流服務署等相關部門索取有關懲教署生產口罩的數量、儲備量及去向並迅速公佈，又要求徹查及審核CSI口罩外流、實際儲備及分配情況。

聯席會議要求向懲教署及政府物流服務署等相關部門索取有關懲教署生產口罩的數量、儲備量及去向並迅速公佈，又要求徹查及審核CSI口罩外流、實際儲備及分配情況。（趙家賢提供）

新同盟西貢區議會主席鍾錦麟、民主黨東區區議會副主席趙家賢等人聯同數名區議員到審計署遞交請願信，聯席指香港口罩供應持續短缺，不少國家限制出口，更出現商人坐地起價的情況，每逢有商舖宣佈開售口罩，大量市民於各區排隊，甚至通宵輪候，但因有限貨源，不少市民失望撲空，一罩難求，引發市民強烈的不滿和恐慌。

聯席批評，政府內部物資管理混亂，懲教工業每日製造的「CSI（Correctional Services Industries）」口罩供應緊張，庫存數量及去向不明；又指有傳媒揭發，懷疑不少口罩遭政府運往外地或遭警方流出民間，轉售圖利，又時見各地市民使用的踪影，甚至在街頭出現高價兜售開賣情況。

聯席表示，CSI口罩的實際數量存疑，實際去向成謎，各個政府部門及醫護前線是否得到有效分配也令人擔心，令人質疑政府高層或內部公職人員是否有行政失當或以權謀私，偷運出外售賣圗利或運往支援外地等，損害公眾利損害公眾利益。



聯席要求向懲教署及政府物流服務署等相關部門索取有關懲教署生產口罩的數量、儲備量及去向並迅速公佈，又要求徹查及審核CSI口罩外流、實際儲備及分配情況，並要求政府每天公佈口罩供應數量、供應機構及單位的詳情。聯席重申，面對武漢肺炎的疫情，特區政府必須公開透明發佈包括疫情及物資供應的信息，才能使市民安心。