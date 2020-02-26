【武漢肺炎】平機會指諷警患病不涉殘疾中傷　梁美芬：極度憤怒

武漢肺炎疫情持續，經民聯立法會議員梁美芬昨天（25日）召開記者會，指收到不少患者、被隔離者及其家屬的求助，遭受歧視、欺凌及中傷等不同程度的對待，又指有人在社交網站上載諷刺警員患上肺炎的帖文或片段，或已觸犯《殘疾歧視條例》。 平機會昨晚發聲明，指言論並不符合《殘疾歧視條例》所界定的殘疾中傷和嚴重中傷，但呼籲大眾應避免作出有關言論。梁美芬隨後發聲明，對平機會的聲明感到極度震驚及憤怒，批評平機會的言論缺乏法律基礎，形容該會草率辦案，令人咋舌。

梁美芬表示，有人在社交網站上載中傷警務人員的帖文或片段，很有可能已觸犯《殘疾歧視條例》，將向涉事者發信要求下架內容，並督促平機會積極跟進有關個案。（翟睿敏攝）

平機會表示，在處理查詢和投訴時必須遵守保密和需要知情(need-to-know basis)的原則，因不會對個別個案的細節作出評論。平機會續指，有個別人士在網上或利用其它媒體，藉著一些與近日疫情有關的事件，發表針對某特定職業的患病者的幸災樂禍甚至咀咒言論，雖然有關言論非常之不恰當，但卻不足以把該些言論理解成煽動他們對有關病患者或殘疾人士的仇恨、嚴重的鄙視或強烈的嘲諷，或煽動他們對所有新型冠狀病毒肺炎患者的歧視，甚至威脅或煽動損害該等人士的身體或其處所或財產，因此這些言論並不符合《殘疾歧視條例》所界定的殘疾中傷和嚴重中傷。

平機會呼籲大眾應避免作出有關言論，這些言論不但製造社會矛盾、有違香港尊重包容的核心價值，更無助控制疫情，平機會又再次呼籲公眾在這段艱難的抗疫時候保持理性和同理心，互諒互讓、體恤不同群體需要，齊心抗疫，共渡難關。

平機會表示，一直積極盡心處理市民就新型冠狀病毒肺炎的查詢及投訴，並透過不同途徑發放資訊，例如發表聲明及專題文章，以及接受傳媒訪問，呼籲及教育公眾避免作出歧視行為和言論，並將繼續密切監察病毒的發展，並會按照實際情況及需要，採取相應行動，若當事人有任何疑問或懷疑受到殘疾歧視、中傷或嚴重中傷，歡迎相關人士直接聯絡平機會，作出查詢或投訴，平機會將盡力提供協助。

平機會表示，一直積極盡心處理市民就新型冠狀病毒肺炎的查詢及投訴，並透過不同途徑發放資訊，例如發表聲明及專題文章，以及接受傳媒訪問，呼籲及教育公眾避免作出歧視行為和言論。（資料圖片／洪嘉徽攝）

梁美芬將向申訴專員公署投訴平機會

梁美芬直指，平機會聲明反映該機構在沒有基礎下否定受害人的投訴，進一步損害受到新冠肺炎感染的人士和有聯繫人士，並鼓勵他人肆無忌憚歧視被傳染病感染的病人及其聯繫人。

梁美芬又批評，平機會完全妄顧處理投訴的程序，便只針對地說對警察感染「新型肺炎」及其家人的公開咒詛並不構成「殘疾中傷」，形容說法缺乏法律基礎。她要求平機會主席解釋，「平機會至少要等我們正式投訴後，經過調查才可決定投訴是否成立」，又表明向申訴専員公署投訴平機會。

梁美芬昨天指，根據《殘疾歧視條例》，傳染病同屬保障範圍，若市民作任歧視武漢肺炎患者的言行，均有可能觸犯法例，現時共收到7至8個求助個案。大律師、前平機會總主任束健銘則指，中大學生會前幹事兼、YouTuber黃于喬（Emilia）YouTube上載歌唱片段，諷刺警員患上肺炎。梁美芬稱，將會向影片上載者及Youtube發信要求下架相關內容，並向平機會轉介有關個案。