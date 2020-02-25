【武漢肺炎】 林鄭回顧政府抗疫工作　見傳媒47次列入「成績單」

特首林鄭月娥在最新民望評分創新低，有學者分析原因之一是政府抗疫工作不足，逆民意而行。林鄭晚上在facebook刊出其撰文，細數港府每階段工作，及未來跟進事項。在抗疫工作中與公眾溝通途徑的部分，文章列出衞生防護中心及醫管局每日下午舉行記者會，交代確診個案和疫情，又指特首與司局長就政策回應，會見傳媒47次。 林鄭在文末指，港大微生學系講座教授袁國勇每次開會後，都會對她說，「只要大家愛香港，我們一定可以打贏這場抗疫戰！」她自己亦寫道，「我相信憑着愛，香港不但可以走出疫境，也可以浴火重生」。

港大微生學系講座教授袁國勇是政府就新型肺炎成立的專家顧問團成員之一。(資料圖片)

林鄭在文章開首表示，港府在1月25日將應變新型冠狀病毒的級別提升到最高的「緊急」級別，並由她親自領導跨部門督導委員會暨指揮中心，而在過了漫長的一個月，是時候做個小結。

林鄭指港府在多位專家的協助下迅速應變，她用表盤點港府由1月8日起，一共分別在21日推出重要舉措，當中包括：1月8日把新型病毒納入《預防及控制疾病條例》以便日後工作；1月23日在首2宗確診個案出現後啟動首個檢疫中心；1月24日暫停往來湖北武漢的航班及高鐵；1月30日暫停6個陸路和海路跨境口岸旅客服務等；2月4日暫停另外4個陸路和海路口岸旅客服務，令跨境陸路客運只剩下深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸等。

林鄭又提到，她的督導委員會暨指揮中心過去一個月共開了8次會，她召開了5次專家顧問團會議，又指各工作會議及實地視察數以百計，能調動的人手和資源都用於抗疫工作，又提到自己多次到前線探訪醫護人員、同事和義工，被他們的工作熱誠所感動，全文都沒有提到醫護人員要求封關，因而曾發起罷工一事。

文章指，特區政府要有效應對可能是持久戰的疫情，會竭力做好10項工作，包括加強公眾教育，減少社交接觸，切斷病毒傳播鏈；增加隔離和檢疫設施，積極參與新藥物實驗，解決口罩和個人防護物資短缺，以「防疫抗疫基金」資助口罩本地生產和科技應用，以及照顧因疫情滯留日本和湖北省香港居民等。