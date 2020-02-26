【武漢肺炎】政府巨頭鬥搶風頭？陳茂波宣預算案前夕　林鄭猛出招

財政司司長陳茂波將於26日早上發表任新一份財政預算案，預料大手筆派錢的消息引起全城關注。就在他宣讀這份「高人氣」派錢預算案前夕，行政長官林鄭月娥於突然高調，不斷出招，25日晚上短短三小時內，三度公布「行蹤」及消息，包括親身巡視了物流署跟進口罩供應進度及向深水埗基層住戶派口罩，又在如數家珍臚列自己的抗疫「功績」；意猷未盡之下，更在facebook發布跟駐武漢辦公室主任馮浩賢視像通話的影片，大談包機接回滯留湖北港人大計，並預告26日會公布登記安排。 26日正是陳茂波宣讀預算案的「大日子」，林鄭亦在此日公布包機接回滯留湖北港人詳情，政府內兩大巨頭，誰領風騷？

林鄭與駐武漢辦主任馮浩賢透過視像對話了解工作最新進展。(林鄭月娥facebook影片截圖)

陳茂波正「閉關」準備宣讀預算案，林鄭月娥則高調露面爭取曝光！

25日晚上9時21分，政府新聞處出稿出相，圖文並茂介紹林鄭25日的「行蹤」，據新聞稿，她下午到訪政府物流服務署位於柴灣的政府物料營運中心，了解將贈送政府的口罩轉贈非政府機構的情況。其後在香港社區組織協會代表陪同之下，到深水埗探訪基層長者住戶，向他們派發口罩等物資。

未到一個小時，林鄭又「出招」。約晚上10時左右，突然在facebook發表信件，以「抗疫一月 決不言敗」為題，為政府抗疫工作作小結，列出自1月初起政府的各種行動，連特首與司局長見過傳媒47次也在「成績單」中。

正當記者以為林鄭會「收手」之際，晚上11時後，林鄭在facebook發布影片，與政制及內地事務局局長聶德權一起，跟駐武漢辦公室主任馮浩賢視像通話。對話之中更透露，政府會安排專機，分批接載滯留湖北的香港人，今日將公布登記安排。在政府抗疫戰線之上，25日晚成了林鄭「匯演之夜」。

相對於罕有在《預算案》公布前沒有「放風」的陳茂波，林鄭可謂「搶盡風頭」。

林鄭三小時內三度「出招」，點擊看其「出招」過程。↓↓↓

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有政界人士指，《財政預算案》是財政司司長全年最大的「表演舞台」，今年更傳會大手筆全民派錢，作為「上司」的林鄭於預算案公布前夕「踩油出招，搶風頭味道濃得化不開。

該政界人士分析，陳茂波新一份預算案或有進一步紓緩疫情受創經濟的措施，料可爭取光環，林鄭於預算案前夕高調露面，向市民展現對抗疫工作的上心及盡心，儼如曲線告訴市民，她才是政府的最高掌舵人，預算案若有光環，她也應有份。

林鄭與聶德權一同為駐武漢辦的工作鼓掌。(林鄭月娥facebook影片截圖)

在林鄭公布的影片中，林鄭表現出對包接接回滯留湖北港人的上心。影片中，馮浩賢指，他已去過湖北省港澳辦開會，今早亦到了機場視察，並已透過視像會議與常務秘書長開會，希望盡快得出可逐步安排港人回港的方案。

林鄭表示，武漢經貿辦人員緊守崗位，為香港居民做大量工作，亦知道滯留居民有所憂慮。她指在中央的關心，以及湖北省的支持下，終於可以啟動撤回港人的工作，以專機分批接回他們，她代表特區政府及香港居民，感謝武漢經貿辦的人員，並隨即與聶德權一同鼓掌。

至於為港人運送藥物方面，馮浩賢指，他們月初已建立機制，配合衞生署、醫管局、政制及內地事務局、海關、中聯辦、港澳辦等協助，以及快遞公司的幫忙下，共同安排有關系統。他指，該系統2月7日起已運作，已有8批藥送達，共180人受助。

至於駐武漢辦人員自己的起居生活，馮浩賢笑言，現時生活上要靠自己煮食，亦變得工多藝熟，平常盡量逗留在自己家中，有工作需要時，取得同意亦會出街。他表示，駐武漢辦共有6名香港職員，但因為武漢市內以各個小區封閉，他們即使要離開小區，都需要批文，故不能到街市購物，要以團購方式處理，「生活上都有掙扎」，因為要確保自己的起居飲食都能夠處理。