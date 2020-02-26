【財政預算案】建制派評措施未完全「止咳」　籲財爺考慮加碼

最新一份財政預算案「出爐」，一籃子紓困措施以全民派發一萬元的呼聲最高，惟部分建制派認為派錢的做法短視，只能解決「昨日」的問題，未為長遠經濟發展作考慮，又認為措施對中產幫助不大，立法會議員、經民聯梁美芬表示，財爺應審時度勢，隨時考慮加碼。

盧偉國指，《預算案》回應了經民聯近80項訴求，但強調政府應振興經濟，不可坐吃山崩。（余俊亮攝）

盧偉國指，《預算案》回應了經民聯近80項訴求，包括發放1萬元、為中小企提供100%的政府貸款擔保等，但未能完全「止咳」，認為政府應振興經濟，不可坐吃山崩。

林建鋒呼籲泛民議員馬上停止拉布，讓《預算案》盡快通過財委會審議，令1萬元盡快分到市民手上。他又提到《預算案》對中產的幫助不大，建議退稅上限應達4萬元等。梁美芬則表示《預算案》未十全十美，認為財爺應審時度勢，隨時考慮加碼，進一步紓解民困。

石禮謙：對陳茂波感失望 經濟上的預防比防疫更緊要

石禮謙直言不會多謝財爺，指對方要面對此前的政策失策，利用《預算案》解決昨日的問題，但未有考慮到如何為明日創造財富，帶動金融及經濟發展。石禮謙坦言對陳茂波感到非常失望，認為經濟上的預防性比防疫更為緊要，政府應出力救市。

石禮謙表示對陳茂波感失望。（資料圖片／梁鵬威攝）

張宇人給99分 鍾國斌：愈早派錢愈能加分

自由黨主席張宇人表示，對於預算案的措施表示歡迎，會給予預算案98、99分。他指在「中小企融資擔保計劃」下，由政府作百分之百擔保的特惠低息貸款，相信措施能夠幫助紓緩企業的資金短缺問題。

被問到自由黨會否支持預算案，以及這份預算案能否挽回政府民望，鍾國斌表示，對預算感正面，又指政府「過往積穀防饑，今日開倉派米」，認為財政司司長聽取建議有助民望提升。他又指，若政府能在6、7月派錢能令政府加分，但「拖下拖下」就會加分變減分。張宇人則稱，自由黨會支持這份預算案。

黃國健指沒太多直接惠及勞工措施

工聯會黃國健認為派錢能在現時低壓的情況下，為市民帶來「少少的開心」，惟《預算案》沒有太多直接惠及勞工的措施，形容時「民困暫時舒解，失業極待支援」。同樣被問到派錢是否有利建制選情，黃國健自言出發點是，幫助市民舒緩經歷社會動亂及疫症後的困境，沒有就政治問題作考慮。

麥美娟促盡快交代派錢時間表

麥美娟就關注何時能落實派錢詳情，批評上次發放4,000元「一獲泡」，建議可經銀行直接派發，或改用電子填表；促請財爺盡快交代派錢時間表及方法。陸頌雄則批評《預算案》的針對性不夠強，未有正視失業高企的情況。何啟明同樣認為《預算案》不能即時應對失業浪潮，相信僱主在得到支援後亦會以交租先行，不足以達到政府「保就業」的目標，建議應為基層開設社區保母等臨時崗位，將約見勞工及福利局局長羅致光探討更實際的措施。

郭偉強建議另外再派消費券以振經濟

郭偉強認為在面對龐大赤字下，政府仍堅持派錢，可以預視未來的經濟會相當差及惡劣，建議市民要做好心理準備；又指派錢的效用短期，亦未必能振興經濟，促政府考慮再另外派發消費劵。

新民黨葉劉淑儀（右）希望，政府能在7至8月完成派錢。（歐嘉樂攝）

葉劉：派錢是跨黨派倡議 不應與政治掛勾

新民黨葉劉淑儀於會前笑指，自己與容海恩今日的打扮配合了《預算案》的主色，自言是最支持財爺陳茂波的議員。新民黨對派錢1萬元表示歡迎，希望政府能在7至8月完成派發程序。被問到派錢會否有利建制選情，葉劉就指全民派錢是跨黨派的倡議，又認為舒緩民困是政府應做的事，不應與政治及選舉掛勾，亦不希望市民因此改變投票取態。

容海恩倡林鄭及主要官員帶頭減薪

同黨的容海恩就提到，在現時經濟下行的情況下，特首林鄭月娥以及主要官員，甚至行會成員應帶頭減薪，以顯示政府的承擔。身兼行會成員的葉劉被問到是否會帶頭減薪，就憶述時任特首董建華亦曾自願帶頭減薪10%，若林鄭願意仿效，自己絕對樂意跟隨減薪。

陳凱欣批評 衞生醫療措施均是舊政策

陳凱欣認為派錢能直接了當幫助市民，建議可透過公務員戶口、社會福利金戶口及網上理財戶口等渠道發放，餘下才考慮以支票替代。她又批評《預算案》中有關衞生及醫療的篇幅不少，但均是舊有政策，例如長者醫療劵自2014年後已維持在2,000元，建議政府應推出新的措施真正推動基層醫療。

民建聯希望政府盡快地以簡單方法派錢。（歐嘉樂攝）

李慧琼指有回應民意 陳克勤倡建立系統派錢

民建聯主席李慧琼形容預算案是「抗疫救急、共渡時艱」，是一份有回應民意的《預算案》，指接下來的問題是要盡快簡單地派錢。

陳克勤表示，按立法會程序就算財政預算案審議順利，都要到4月才會通過，「萬一有拉布情況出現，要到6、7月才可以完成。」他建議政府把派1萬津貼措施獨立抽出來交到財委會審議。他預料政府會為今次派錢建立新系統，希望系統可以持續，萬一日後再推出相關措施可以利用系統更快速發放款項。

陳恒鑌建議 為醫管局訂服務指標和承諾

陳恒鑌表示，預算案發表後收到不少市民反映，不滿指非香港永久性居民亦在疫情中受害，但卻不能享受1萬元現金津貼。他呼籲政府「一個都不能少」，在關愛基金中對他們提供一定協助。他又表示，今次醫管局撥款增加35%，但其運作效率有值得改善的地方，建議政府為醫管局訂立服務指標和承諾。

何君堯：黑衣暴徒「攬炒」 是派錢主因

何君堯指今年《預算案》採用大地色代表措施「貼地」，讚揚財爺派錢的決定眼明手快，又批評過去大半年「黑衣暴徒」破壞各行各業，成功「攬炒」是財爺要派錢的主因。他又表示林鄭應仿效財爺的果斷，不要再在23條立法上拖泥帶水，完成政府的憲制責任。

田北辰指派錢要有效率 憂未來赤字

實政圓桌田北辰表示，對於預算案派錢表示歡迎，但對其他範疇感失望。他稱派錢是基本要做的事，若派發程序有效率會收貨，不過會否支持預算案則言之尚早。田北辰認為，不是所有事情用錢都能解決，政治問題就應政治解決。

對於財政司司長陳茂波預視未來6年有赤字，田北辰對此感擔心，他強調若財政儲備萎縮，將會影響國際評級，應該開始考慮擴闊稅基和稅制改革。