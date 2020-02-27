【財政預算案】新移民烽煙批派錢歧視　陳茂波：研關愛基金援助

財政司司長陳茂波昨日發表《財政預算案》，宣布向滿18歲或以上永久性居民，派發一萬元現金，惠及約700萬人，目標是暑假陸續發放。陳茂波今早（27日）出席電台聯播節目，多名市民「烽煙」時批評派錢包括海外移民，並不公道，有新移民更質疑派錢有歧視成份，「我每日5點起身，夜晚7點收工，為香港貢獻，點解我哋（新移民）一啲福利都無？ 」 陳茂波回應指，新移民在現有制度下有一定福利，例如不用等7年已可輪候公屋，強調政府「每個市民都愛護」，絕不存在歧視。他重申，若派錢包涵其他居民，例如外傭、短暫來港讀書的人亦獲派錢，並不合適，亦可能會遇上法律挑戰，但指「關愛基金」會研究如何協助新移民。

財政司司長陳茂波在2月26日，公布新年度財政預算案，未來連年赤字。（張浩維攝）

派錢如設限會阻慢進度

聽眾陳先生批評派錢派得不公道，質疑為何移民海外的香港也能受惠，他認為過去一年留港不少於8個月的香港人才有資格申請派錢，若虛報留港日期則屬欺詐，又指曾俊華在2011年派錢時同樣犯了這個錯，質疑為何在前車可鑑下仍做錯。

陳茂波回應表示，不少香港學生到外地讀書、工作假期，有些人因工作在不同地方「跑來跑去」，亦有長輩因香港生活環境太貴而到內地生活，反問「呢啲人係咪應被排除？我哋值得反思。」他又指，如果設限，雖然可以做到，但花時間亦複雜，無法盡快將現金派發給市民。

聽眾王先生則表示，其經濟承擔非常大，一人收入養活三個人，他歡迎派錢，希望可以及早拎取1萬元現金，但他指派錢一萬元綑綁警察預算，王先生擔心若政黨不接受此做法，令派錢不知拖到何時。

至於派錢速度，陳茂波希望爭取快點派錢，惟存在難度，因需處理七百萬人申請，在資料保護、與銀行電腦對接上需時，舉例指2011年派錢時對接電腦工作花了三個月。

至於警隊預算開支大增，陳茂波表示，聽到不同黨派對警隊預算有意見，他指議員在特別財委會上可提出修正案，亦會邀請保安局和警隊代表好好講述預算「點解要咁用」。他又指，一向將整個財政預算提交立法會審批，認為需遵守此制度。

被問到是次《預算案》是否與特首林鄭月娥提出的理財新哲學，陳茂波指，新哲學最重要是善用儲備和投資未來，今年利民紓綑措施力度大一點，包括全民派錢，是希望企業令在這個環境下能撐下去。零三年沙士後，中國為香港提供多項經濟政策協助經濟增長，如今中國也受疫情影響。

至於會否擔心香港經濟未能回復，陳茂波表示，外圍環境因素對香港影響大，他研判疫情影響屬短期，又指內地經濟增長一定快過其他經濟體。

在赤字之下，很多延續多年的一次性措施在未來會否延續下去，陳茂波坦言：「大家已經比較習慣咗（一次性措施）」，他指若未來繼續有盈餘，延續一次性措施「何樂而不為」，但若出現赤字則可能要把措施縮減。