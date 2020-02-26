【財政預算案2020】陳茂波：樓市不減辣　有秩序回落不是壞事

財政司司長陳茂波今日（26日）公布《財政預算案》，向18歲以上永久性居民派錢1萬元最矚目。不過當中亦留下大量值得關注的問題，包括預計未來6個財政年度都會錄得赤字、綑綁警隊開支撥款，以及研究開徵新稅項等。

【20:28】有記者關心，派錢程序是否可以再快一點？陳茂波表示，估計今次受惠人數達700萬人，而有些長者需要用紙本形式申請，因此政府要兼顧周全，加上在申請期間政府會收到很資料，因此要避免有人藉機上下其手。

至於林鄭宣布的十大民生措施及300億元抗疫基金，是否搶了他風頭？陳茂波強調，他們是工作在同一團隊，並無嫌隙，又說特首都同意派1萬元。

【20:26】有記者質疑，政府在推出各項工作上「拆件上」，會否令預算案的措施，難找焦點？陳茂波回應指，認為及時回應社會需要相當重要，舉例指，去年社會事件影響很多不同行業，政府立即推出措施，希望幫到他們，「政府反應一定要夠快」。他提到，今次預算案推出的「百分百中小企貸款擔保計劃」，亦是因時制宜。

陳茂波又指，去年中美質易戰的影響是可以預期，但之後本港面對社會事件及新冠病毒疫情，有需要幫助市民，即使赤字都要做，而早前的財政儲備，正好積穀防饑，現時可應付財赤。

【20:24】政府明年經常性開支將加到5,000億元，當中2,000億元的增加，是在陳茂波任內發生，有記者質疑他是否沒有睇好條數，有否試過叫停。

陳茂波回應指，社會在不同範疇有不同的訴求，日後政府的經常性開支將進入整固期，在開支及收入方面，都會有所檢視。他又澄清，自己有份參與10項紓困措施的制訂工作。

【20:22】有記者關注，陳茂波會如何使用1萬元，他沒有正面回答，只表示鼓勵大家撐香港中小企。

對於有傳聞指，有僱主在復工後需要員工自備口罩，陳茂波表示，大家都要小心謹慎，防疫要小心，又強調個人衛生清潔十分重要。

至於未來基金，陳茂波說，有300多億元投資與香港相關項目，政府會成立投資委員會，具體工作由金融管理局負責。

+ 20 + 19 + 18

【20:18】陳茂波強調，政府一直監察本港最新經濟環境，再就預算案作最後拍板。至於派發1萬元是否回應各政黨訴求，陳茂波表示，政府派發現金目的只為促進消費及推動經濟。

【20:11】有記者關注，本港樓價自去年6月起下跌，政府今日宣布定息按揭貸款，是否想大家入市？為何不讓樓價自然下跌？陳茂波表示，現時不會撤辣招，認為近日樓市成交淡靜，樓價調整小，在住宅物業市場上，政府無意取消辣招，又去示讓樓價有秩序回落不是壞事。

至於為何推出定息按揭貸款，陳茂波承認，現時息口低，政府希望為市民提供多一個選擇，令他們可冒少一些利率風險，加上今次貸款上限最高1,000萬元，希望是提供給有意買樓自住人士。

為何不取消俗稱SSD的額外印花稅？陳茂波強調，不想向市場釋放錯誤訊息，以為政府鼓勵短期炒賣樓宇。

靠自由行重振經濟？ 陳茂波：未必合適

【20:08】陳茂波指，香港今次的經濟復甦方法，情況與以往不同，對於可否如沙士後，靠內地旅客再次帶動，他認為未必合適，但亦認為香港有以往沒有的優勢，如粵港澳大灣區、在金融方面的限制有所放寬等。他提到，預算案亦有就金融服務及創科方面加大力度，呼籲大家有爭議可暫放一邊，先面對挑戰。

冀暑假前後派錢 大學撥款「隨時可交立法會」

【19：59】被問到派錢是否代表理財新哲學有改變，陳茂波指，以往推出關愛共享計劃時，是因為要幫助N無人士，找方法分享部分盈餘，但目前經濟太差，政府希望盡快振興經濟，形容今次全民派1萬元，只是特殊舉措，因此目標是在暑假前後派錢，希望由此刺激經濟。

被問到去年有專款預留大學，但今年沒有，陳茂波指過往在創科的撥款已經很多，去年亦有撥款1,000億元，但留了錢亦要各方面自行考慮如何使用及申請，強調政府毫不吝嗇，只是暫時無需要再加碼。

至於去年政府主動抽起20億元的大學撥款，會否令人覺得有意懲罰大學?陳茂波強調，絕對沒有這情況，政府承諾大學的資源，隨時可以再提交立法會，他指今屆會期能否再提交，相信如立法會公務員加薪、電費補貼等都未通過，如果立法會審議快，可做得到。

【19:50】記者問及，政府的經常開支增幅大，如何說服市民政府的財政健康？陳茂波表示，在中美貿易摩擦、社會事件、疫情三重打擊下，政府去年共推出四輪紓困措施，早前亦宣布成立300億元基金，導致赤字出現。

但陳茂波強調，政府花錢在一些政策受社會歡迎，有些是投資在公共服務及創科上，而他指出，未來數年在財政上將步入整固期，開支要更嚴謹。

林鄭早前宣布10項民生措施，涉及多100億元經常性開支，司長的角色是否變了提款機？陳茂波強調，特首已表明有關措施不會影響今年帳目，而政府在過去數年在用錢上比較果敢。

過去數年經常性開支增速快 「不可能長此下去」

【19:45】有記者指，今次是回歸後第6份赤字預算案，赤字過千億元，更佔GDP 4.8%，而未來5年的預算連連見紅，問陳茂波是否出現結構式赤字，對未來的預算會否太樂觀？

陳茂波指，未來預料經營帳戶每年約500多億元赤字，但如計上非經營收入及開支， 2020/21年度及未來4年，每年只有100億到70多億元赤字，在政府6,000億元開支的帳目下，未能說這是結構性赤字，因為以往亦曾連續數年有赤字，但經濟轉好後亦無問題。

他又指，今次調整預料實質經濟增長2.8%，比過去10年的增長低了0.1個百份點，只要經濟好、收入好，就有機會處理到，但亦要警剔過去數年經常性開支增速快，不可能長此下去，日後要符合長期承擔能力，並研究有何空間調整、考慮增加稅收等。

至於稅務專家檢討是否適合開新稅制，陳茂波表示，國際變化對香港有影響，香港本身簡單以低稅率為優勢，以往有公司在香港合法的稅務規劃減賦稅，日後國際走最低稅率，要留意會否影響香港。

【19:40】記者問及陳茂波是否在派錢上有好多掙扎，官場對派錢是否有好大分歧，陳茂波說，政府一直動態評估事態發展，日以繼夜努力地準備預算案。他又提到派錢是他和特首林鄭月娥的共識，目標希望出一分力，振興本港經濟。

至於為何新移民無1萬元？陳茂波表示，政府希望盡快把錢放入市民手中，但非永久居民的範圍比較闊，例如外傭及非本地學生，強調現時做法比較合適。他又說在去年的紓困措施中，已給予每位學生2,500元津貼，早前在基金中亦已加碼1,000元。

陳茂波又表示，會鼓勵海外移民返香港，而他已與入境事務處確認，現時沒有資料區分有多少人已移民，故希望減少關卡盡快派錢。

【19:36】被問到警隊在預算開支方面，新一份預算案增加了24%，而專責防疫的醫管局只是增加了9%，會否令外界有一定觀感時，陳茂波回應指，今年與去年的預算案不應該如此比較，因為港府在醫療的經常性開支一向都高，亦預留了不少金錢在兩個十年擴建醫院計劃等。至於警隊的開支，他指之後會在特別財委會，由相關的部門首長解答。

【19:33】陳茂波表示，在預算案中好好運用資源幫助市民，是政府首要任務，本份預算案的重點在「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」。他強調，雖然政府的赤字高，但都要利用好儲備為市民紓困。

被問到止暴制亂還是同心抗疫較重要？陳茂波強調，兩者不應對立，現時最重要是做好防疫抗疫工作。