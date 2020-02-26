【財政預算案2020】派錢1萬有下集？消息：關愛基金正研助新移民

財政司司長陳茂波今日（26日）公布第一份《財政預算案》，向18歲以上香港永久居民，當中移民海外多年、身份證擁有「三粒星」的香港人都有1萬元，但在香港未住滿7年、經濟情況較為拮据的新來港人士未能受惠，被質疑不公。 政府消息解釋為何沒有涵蓋新移民，是因為按2011年派6,000元的經驗，劃一向18歲或以上永久性居民派錢，最為簡單，若沒有設下永久性居民的門檻，即需向菲傭、外來學生、外勞等派錢，否則可能被司法覆核，「未必經得起法律挑戰」。至於新移民人士，政府消息強調，陳茂波已着關愛基金研究如何協助。 關愛基金「出手」的機會有多大？消息說，「會叫關愛基金積極考慮」。

政府擬早申請早派錢 最快7月初接受申請、8月派錢

消息人士又說，派錢一萬預期最快7月初便可接受市民申請，8月可開始派錢，早申請可獲早派。政府已與銀行商討調整系統派錢予市民。

成本料10億元 佔派出金額1.5%

消息透露，今次派錢成本料10億元，佔派出金額1.5%。

政府消息強調，陳茂波已著關愛基金研究如何向新移民人士派錢。（余俊亮攝）

陳茂波在預算案中宣布，向18歲或以上香港永久居民派發1萬元，料涉款710億元。政府消息人士透露，於2021年3月31日年滿18歲的香港永久性居民，將合資格申領1萬元，暫定截至登記日期為2021年12月1日。除了提供實體表格，政府將與銀行合作，鼓勵市民透過網上理財系統登記，並可選擇直接入數到銀行戶口或領取支票，期望在今年8月前落實。

陳茂波指出，香港經濟因過去多月的社會事件及肺炎疫情受到沉重打擊，是次這項現金發放計劃涉及大額公帑，強調這是針對目前特殊情況而推行的特殊措施。不過這「特殊措施」令一部分不滿，其中一些受經濟下行影響、收入較低的新移民無法受惠，變相違背派錢的原意。

2011年曾向關愛基金注資15億 向新移民派6千元

在2011年，政府亦曾以關愛基金作補救，當時注資15億元到關愛基金，向居港未滿7年的18歲以上新移民每人派發6,000元，約23萬人受惠。但同時設入息審查，1人家庭入息上限6,500元，二人家庭為1.46萬元，三人家庭為2萬元。

資料顯示，截至2019年11月30日，關愛基金結餘為118.36億元，而由基金推行的54個援助項目，總承擔額為116.15億元。

陳恒鑌倡參考澳門向非永久居民派發8千至1萬

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，不少非永久居民對未能受惠感到非常失望，他建議財爺透過關愛基金「補漏」，參考澳門向非永久居民派發8,000元至1萬元。不過，新同盟前立法會議員、「香港本土」范國威認為，派錢只限香港永久居民非常公道，直指「呢條線我哋爭取好耐」。

范國威指，香港人為地區、社會貢獻良多，只向永久居民派錢是非常合理，又認為政府是次派錢，相信只為紓緩當前的政治危機。