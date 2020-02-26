【財政預算案】財爺全民派一萬元　泛民會否「含淚」投支持票？

社會有聲音質疑財政司司長陳茂波慷慨全民派1萬元，是否為了爭取參選特首，累積民意支持，不過今年9月的立法會換屆選舉，其實比特首選戰更早開始，眾多政黨如何應對預算案，對民情支持有一定影響。 對於一直要求派1萬元的建制政黨而言，投支持票可謂毫無懸念，但對有份爭取派錢，同時反對政府增撥警隊資源的泛民主派而言，在是否阻礙預算案通過方面，似乎有點左右為難。但泛民中人都異合同聲指，在目前政治形勢之下，投反對票不會得失他們的選民。

胡志偉指，如果政府之後都不對預算案作調整，很難說服公眾或他們支持。(歐嘉樂攝)

最早爭取派１萬元的民主黨，對預算案提出3大不滿：不滿只派錢給18歲以上永久性居民、反對警察增開支加人手，以及批評政府沒有回應目前民憤所在。民主黨主席胡志偉明言，如果政府在這3方面之後都不作調整，很難說服公眾或民主黨支持今年的預算案，但強調政府仍有調整空間，故目前難言最終的投票決定。

倘最終投反對票，對立法會選情有否影響？胡志偉指，民主派根本沒有足夠的票數推翻財政預算案，他反而認為，此事更加突顯民主派有必要在9月的立法會選舉的戰場，盡力爭取過半數議席，才有望改變他們現時每次都被迫臣服的政治結構。他亦相信，泛民的支持者很清楚現時他們面對的局限。

公民黨今日在記者會上明言，不支持預算案。該黨黨該黨黨魁楊岳橋批評，預算案對警隊的撥款有如「六合彩派彩」，多得不合比例。(歐嘉樂攝)

另一泛民大黨公民黨今日亦明言，他們不支持預算案。該黨黨魁楊岳橋指，他們作為其中一個有份推動派錢的政黨，是很清楚的事實。但他亦表示，派錢並非該黨對預算案的惟一審視標準，批評預算案對警隊的撥款，有如「六合彩派彩」，與其他紀律部隊相比，多得不合比例，反問這是否符合該黨對公義要求的原則。

爭取連任並非社會福利界議員邵家臻的考慮之列，因為他早已在佔中案被判刑時，失去9月立法會選舉的參選資格。不過，他表示，如果投票支持派一萬元，又會變相等於支持警隊增加人手，是面對兩難局面。邵家臻解釋，政府一如以往地將有爭議性的撥款，綑綁在財政預算案內通過，才會造成此局面。

以往泛民主派當中，只有專業議政有機會因為對業界的撥款，向預算案投支持票。但邵家臻分析，在現時的政治環境之下，連他們都不太可能投下一張支持票。

有泛民中人表示，立法會審議預算案時，根本不可能存在拉布，因為立法會主席梁君彥早已定出以時間表限制時間的審議方式。此人更懷疑，今年開會時間由於疫情而減少，料審議預算案的時間，或被進一步減少。