【立會選舉】民主派初選現曙光　戴耀廷區諾軒牽頭　素人看淡成事

立法會換屆選舉今年九月舉行，如何協調集中票源成兩邊陣營勝負關鍵。據了解，有傳統泛民政黨正醞釀發起初選，以敲定各區出選名單數目和人選，避免出現票源分散意外落敗的「攬炒」局面，港大法律學院副教授戴耀廷和前立法會議員區諾軒將擔起牽頭角色，推動計劃落實。 戴耀廷接受《香港01》查詢時表示，有泛民政黨希望發起初選，遂透過他及區諾軒聯絡各政黨和素人，探討初選的可行性。他表示現階段正了解不同持份者的看法，又透露大部分泛民政黨同意舉行初選，他希望本月能夠與不同持份者以分區的方式「埋枱傾」，估計九龍東、九龍西兩區或最快能成事。

戴耀廷透露大部分泛民政黨舉行同意初選，他希望本月能夠與不同持份者以分區的方式「埋枱傾」，九龍東、九龍西兩區或最快能成事。（資料圖片／梁鵬威攝）

指泛民政黨同意初選

戴耀廷表示，民協等傳統政黨希望發起初選，遂透過他及區諾軒聯絡各政黨和素人，目前正約見不同政黨和素人，了解各方對初選的意向，他又指大部分泛民政黨初步同意初選，包括民主黨、公民黨、民協、社民連、工黨、新同盟等，但強調仍需視乎素人的看法。

據了解，戴耀廷最近就初選馬不停蹄聯絡各路人馬，包括與有意參選的素人會面，又透過素人了解有哪些新人有意參選。戴耀廷表示，希望透過與素人會面，聆聽他們對於初選的看法。戴耀廷舉例指，有素人不認同初選只設實體票站投票，亦有素人不認同初選再設政黨票，因他希望透過三月至四月的時間，接觸不同板塊人士，並希望本月能夠與不同持份者以分區的方式「埋枱傾」，他指九龍東、九龍西兩區議席較少，或最快能夠成事。

戴耀廷認為，現階段應嘗試努力設立初選機制，認為選民期望民主派有初選，達至議會過半的目標；他又認為即使無法舉行初選，也應設棄選機制。

尹兆堅認為，民主派應促成棄選機制，支持度不足的參選人根據民調在投票日前「棄選」。（資料圖片／余俊亮攝）

民協盼「一齊平起平坐咁傾」 新同盟：值得諗



民協主席施德來表示，希望民主派能促成初選，並透過「先易後難」的方式協調，先協調區議會（一）、區議會（二），再協調各區直選，直言只有各政黨和政治素人「搭枱傾」，民主派才有最大本錢在立法會選舉過半。施德來表示，民協曾於2017年參與立會補選的民主派初選，不過由於是次換屆選舉議席較多、素人數目亦有所增長，希望各方能共建初選機制，「一齊平起平坐咁傾」。

新同盟前立法會議員范國威表示初選「可以諗」和「值得諗」，認為可透過初選，避免民主派政黨碎片化，又認為民主派若要在立會過半，各板塊需有所整合。

民主黨副主席尹兆堅表示，他個人無參與有關初選的討論，不過認為初選屬一個較容易出現爭議的方法，因初選或未能有效阻止支持度不足的民主派人士參選，失去排除太多名單參選的功能，但他認為初選可作「排序」的作用，透過初選結果作為考慮指數。

尹兆堅假設民主派最終會決定派出6張名單出戰新界西，在初選落敗的民主派人士應因應初選結果而決定放棄出戰，選民亦可考慮初選結果，決定最終投票支持何人。尹兆堅認為，民主派應促成棄選機制，支持度不足的參選人根據民調在投票日前「棄選」，認為棄選機制方為最有效的方法。

有公民黨中人則表示，若民主派有初選，公民黨必定會參選，強調初選「最緊要齊人」，倘初選機制未能吸納所有民主派參選人，初選便失去意義。

素人料初選「唔會搞得成」

有素人區議員則認為初選屬「多餘」的做法，指選民不希望有初選，又指擔心初選或重演「馮檢基事件」，出現勸退潮亂象或有人反悔參選。另一素人區議員則對初選看淡，直言：「唔會搞得成（初選）」，不過該區議員透露，戴耀廷曾聯絡他，了解有何人有參選意向，並與相關人士會面。

施德來表示，希望民主派能促成初選，他認為可透過「先易後難」的方式協調，先協調區議會（一）、區議會（二），再協調各區直選。（資料圖片／李澤彤攝）