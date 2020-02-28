【政壇諸事町】資科辦監控家居隔離　辦公室如考場　林鄭巡視工作

不少強制檢疫人士都並無如周融一樣，住進翠雅山房等檢疫中心，而是自我在家居隔離14日，並由政府資訊科技總監辦公室定期監察，該辦公室額外購買的170部手機，早前有2部不翼而飛，有機會洩漏122位強制檢疫人士資料。 特首林鄭月娥今日到資訊科技總監辦公室參觀，並拍片上載至facebook。她在片中詢問工作人員日常工作的詳情，又指強制檢疫大致順利，並感謝參與義務工作的人員，指希望未來有更多義工參與。

辦公室的工作場所看起來酷似公開考試的考場。(林鄭月娥facebook截圖)

資科辦現時全天候負責監控家居隔離人士，林鄭月娥今日到了看起來酷似公開考試考場的辦公室參觀，她在facebook帖文指，強制檢疫自2月8日實施至今，大致暢順，已有超過5000人完成14日檢疫，約18000人正進行家居檢疫。她表示，雖然政府已利用定位技術及電子手帶等科技，協助監察，但仍需要一定人手操作。

有職員向林鄭講解他們日常監察強制檢疫的工作。(林鄭月娥facebook截圖)

林鄭指，她很高興，除了政府資科辦的人員外，亦有很多其他部門的同事及一些已退休的同事，都主動參與義務工作，為抗疫出一分力，希望未來有更多義工參與。

最後，林鄭表示，「只要大家團結一致，每人出一分力、多行一步，香港一定可以戰勝疫情！」