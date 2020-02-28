【黎智英被捕】總覽半年三次大搜捕　對象群之別　隱藏警手法脈絡

過去大半年的反逃犯條例運動，大量民主派人士捲入其中，部分更走在鬥爭最前沿，在示威者和警方之間斡旋。至今，警方除拘捕數千名示威者，亦對政界、社運人士作出過三次「大搜捕」，而三次的對象群和手法均有所不同，隱現一套警方行動的手法脈絡。

香港眾志周庭（右）和黃之鋒（左）被控在6月21日涉「煽惑他人明知而參與未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」，另黃之鋒再被控「組織未經批准集結」。（資料圖片/羅君豪攝）

第一次大搜捕：「831」前夕高調拘社運人士

8月31日，民陣原定舉行「人大8.31落閘五周年」遊行，不過遭警方發出不反對通知書，上訴亦駁回，其後有網民發起自由行、祈禱遊行的宗教活動。不過活動前夕，警方突然高調拘捕多名政界和社運人士。

其中香港眾志周庭和黃之鋒同被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」，另黃之鋒再被控「組織未經批准集結」；前港大學生會會長孫曉嵐則涉在7月1日「串謀摧毀及損壞財產」與「進入或逗留會議廳範圍」被拘捕；前香港民族黨陳浩天涉在7月13日遊行中參與「暴動」及「襲警」在機場被捕，其後改為非法集結及襲警罪；沙田區議員許銳宇則在7月14日涉「阻差辦工」被捕。

另外立法會議員區諾軒和譚文豪同被控7月7日涉阻差辦公被捕，區諾軒再被控襲警，不過其後警方稱諮詢律政司意見後，認為控告兩人阻差辦公屬不恰當起訴，故撤銷檢控。雖然各人涉及不同事件和控罪，但眾人的共通點是在運動中擔任較前線角色，外界揣測這次搜捕明顯是為製造「震攝效應」，阻嚇示威者參與831活動，不過這次搜捕反而激發更多人參與活動，最終演變成激烈示威衝突。

七名民主派立法會議員被指涉於5月11日在石禮謙非法主持的《逃犯條例》法案委員會上，觸犯《立法會（權力及特權）條例》第19條，分別遭警方上門拘捕及電話預約拘捕。（資料圖片/李澤彤攝）

第二次大搜捕：區議會選舉大戰在即 突拘7民主派議員

短短三個月內，警方再次在11月7和8日進行另一次「大搜捕」，對象是七名民主派立法會議員。事件追溯至2019年5月11日立法會《逃犯條例》「雙胞胎」法案委員會風波，各人被指涉於5月11日在石禮謙非法主持的《逃犯條例》法案委員會上，觸犯《立法會（權力及特權）條例》第19條。

除了朱凱廸外，區諾軒、梁耀忠、郭家麒、范國威、林卓廷、陳志全均是接獲警方電話預約拘捕。當時民主派議員認為，政府半年後作出拘捕，情況不尋常，質疑最終目的是找藉口取消區議會選舉，或打擊民主派選情。結果區選如期舉行，民主派的選情最終沒有被打擊，反而是建制派遭遇重挫。

民主黨前主席楊森（右）、工黨李卓人（中）及壹傳媒創辦人黎智英（左）今早（28日）被捕，三人被指參與831非法集會。（資料圖片/盧翊銘攝）

第三次大搜捕：毫無先兆下拘3民主派元老 民主派：為轉移公眾視線

踏入2020年，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，遊行示威數目減少，社會氣氛較去年平靜，不過警方今早突然出現第三輪「大搜捕」，拘捕壹傳媒創辧人黎智英、前立法會議員李卓人及前民主黨主席楊森，指三人涉參與去年8月31日的非法集會。三人被視為民主派內的「元老」。

有民主派直言這次行動為新一輪「大圍捕」，藉此為社會製造寒蟬效應，亦有認為政府目的是為轉移公眾視線，「意圖暗渡陳倉，匆匆通過警察加薪及沖淡社會輿論」。不過政圈亦流傳一個說法，指拘捕黎智英的手法變得高調及強硬，反映中聯辦主任駱惠寧以及港澳辦主任夏寶龍新上任後，北京處理民主派「極端」人士的態度，變得更加凌厲。