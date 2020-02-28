【黎智英被捕】台灣施壓　陸委會促勿秋後算帳　「應防疫優先」

民主黨前主席楊森、工黨李卓人及壹傳媒創辦人黎智英今早（28日）被捕，三人涉嫌參與去年831非法集會，而黎智英同時被指涉嫌於2017年恐嚇《東方日報》記者。 台灣政府轄下的大陸委員會（陸委會）即日發表聲明，稱「嚴正關切」香港媒體、泛民主派政黨人士被捕，並呼籲港府保持克制，勿秋後算帳，並要以防疫優先。

民陣去年申請「8‧31再集結」集會及遊行遭警方否決及上訴失敗，民陣宣布取消活動，有網民其後發起「行街」及宗教遊行等活動，楊森（左一）、黎智英（左二）等當日亦有現身參與相關活動。（資料圖片/盧翊銘攝）

陸委會聲明提到，香港社會近期仍時有衝突，但港人並未因疫情而放棄追求民主，國際社會更未淡忘對香港自由人權的支持。故此陸委會認為在疫情蔓延時，執政者更應團結各界、齊心抗疫，而秋後算帳「無助於穩定情勢，亦無法獲得民眾對政府的認同」。

陸委會更呼籲港方「勿再徒增波瀾， 並用心思考、誠心回應人民訴求」，又指港府應落實《基本法》對香港市民集會、遊行等自由之保障。

翻查資料，民陣在去年申請「8‧31再集結」集會及遊行，但被警方否決及上訴失敗，民陣其後宣布取消活動。而楊森、李卓人及黎智英三人則於當日參與「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，而該遊行未經警方批准。

陸委會多次就反修例運動發表聲明

陸委會過去亦多次就香港反修例運動的事件發表聲明，當中包括譴責「十一」示威中港警槍傷香港年輕人、譴責港警於去年11月強硬鎮壓理工大學的示威，及敬佩港人於去年區議會選舉中積極投票。