【武漢肺炎】下周包機接回在鄂港人　首批武漢集合、起飛　

工聯會今(28日)約見政制及內地事務局局長聶德權，了解港府接回滯留湖北港人的安排細節。工聯會立法會議員陸頌雄指，政府會承擔包機的運送成本以及湖北當地的交通費用，預計最快下星期安排第一批包機接回在湖北港人，對象是身在武漢、以及在武漢以外城市但身體狀況及路程適合前往武漢的人士，全數送到武漢機場。 據知第一批包機數量不止一架飛機，至於會否在一日內完成撤僑安排或分兩三日則未有定案。

工聯會立法會議員陸頌雄指，政府會承擔包機的運送成本以及湖北當地的交通費用，預計最快下星期安排第一批包機接回在湖北港人。（鄭榕笛攝）

工聯會指近日有個案反映打不通入境處求助電話，因此關注香港入境處人手安排，要求當局額外增加資源，以求安全準確快速送港人回來。

工聯會鄧家彪表示，政黨至今共接到900個案，共涉及1500人，當中有134個屬特急個案，包括七名在湖北省內的七名孕婦。政府已表示會先把湖北港人分兩批處理，第一批是在武漢的人士、以及在武漢以外城市但身體狀況及路程適合前往武漢的人士，會先把他們送到武漢機場乘上機。「局長有講，第一批的意思不是一架飛機，一定超出一班。」至於一日內完成撤僑安排或分兩三日完成則未有定案。

工聯會指，政府收到湖北省內至少37個城市的求助個案，會視第一批包機的撤僑經驗，盡快再安排第二批包機。工聯會提議政府可考慮利用湖北省內其他內陸機場接駁深圳機場甚至直飛香港，因為有不少人士憂慮武漢疫情嚴重，前往武漢機場會增加感染機會，局長反映會考慮建議。

工聯會指出，向他們求助的七名孕婦全都不在武漢，分別在孝感、荊州、恩施詩及黃石，離武漢最近的都要2小時車程，最遠足有8小時車程，要她們長途跋涉亦非好事。