【財政預算案】陳茂波：樓市斷崖式下滑機會微　撤辣招是言之尚早

財政司司長陳茂波周三（26日）公布新一份財政預算案，估計下年度赤字高達1,391億元，創歷史新高。 政府以往稱全民派錢不符理財新哲學，只會推出針對性措施，陳茂波今天（29日）在電台節目指出，政策是因時制宜，現時希望全民消費，刺激經濟，而港府財政仍然穩健，不過將會進入整固期，日後推出新政策時，未必像現時般投入大量資源。 他又認為樓市出現斷崖式下滑的機會微，因現時與1997、98年時有所不同，而政府暫時無意撤「辣招」，因市民仍難以負擔樓價。

▼《財政預算案2020》措施▼

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陳茂波在港台節目指，去年度派4000元具針對性，因當時財政盈餘大，而本年度希望做到全民消費，刺激經濟，政策是因時制宜，又稱政策得到特首林鄭月娥支持。

他指，本港財政仍穩健，雖然下年度赤字或高達1,391億元，佔本地生產總值（GDP）4.8%，但若扣除派錢及一次性措施，赤字大概佔GDP2%，國際評級機構對預算案亦反應正面。對於是否會開徵新稅，他指國際稅務環境有改變，全球都有最低有效稅率，對香港有一定影響，而開徵新稅十分敏感，爭議性大，政府需通盤考慮。

他指，港府的開支增長進入整固期，以往推出新政策時可以簡單地投放資源，但日後就需更小心地制定好的政策，用好資源，未必能像現時般投入大量資源。而政府各個部門也需檢討現有政策，「如果有啲政策年年都做，可以睇下用科技係咪可以做好啲；有啲服務做咗好多年，可能可以整減，抽資源做其他嘢。」

陳茂波認為樓市出現斷崖式下滑的機會微，因現時與1997、98年時有所不同，而政府暫時無意撤「辣招」，因市民仍難以負擔樓價。 （黃寶瑩攝）

陳茂波在商台節目就指，相信樓市出現斷崖式下滑機會微，因為現時環境與1997、98年時有所不同，例如當時房屋供應多，成交量大，借貸比率高，失業率高；但現時成交量、失業率都較低，按揭比例亦低，「大概47、48%，負資產如出現，幅度、速度都無咁快。」他認為毋須過分擔憂。

被問到政府會否撤樓市「辣招」，他指樓價仍然昂貴，與市民負擔能力脫節，調整辣招是言之尚早。