陳茂波「兩條腿走路」撐經濟　料今年經濟負增長1.5%至增長0.5%

財政司長陳茂波今日（1日）發表網誌表示，本港經濟陷入嚴冬，有小店甚至面對「冰封」的經營環境，希望上周公布的預算案能以「兩條腿走路」的方式支持經濟，加上去年宣布的四輪紓困措施、早前獲批的300億元防疫抗疫基金，加上今次預算案中逾1,200億元的一次過措施以及其他措施，合共為經濟帶來3個百分點的提振作用，預料今年經濟估算介乎負增長1.5%至輕微增長0.5%。

▼《財政預算案2020》措施▼

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陳茂波指過去數天透過不同渠道向社會各界解釋預算案的詳情，包括出席記者會、立法會財務委員會會議、電視及電台的直播環節，並到街市、街邊的排檔和茶餐廳，與市民聊天，聽其意見與想法。他指本港經濟已陷入嚴冬，部分小店甚至面對「冰封」的經營環境。

故此，最新一份預算案冀以「兩條腿走路」的方式支持經濟。在個人層面，除了現金發放計劃，退稅退差餉等一次過紓緩措施的力度並沒縮減；在企業層面，則有中小企100%擔保低息貸款計劃以助周轉，亦有補貼電費、水費和排污費等。整個考量是希望以最廣泛的範圍和最大的力度，刺激消費，振興經濟。

▼四圖看清財政預算案2020派錢退稅措施▼

陳茂波續指，去年宣布的四輪紓困措施、一個多星期前獲批的300億元防疫抗疫基金，加上這份預算案中逾1,200億元的一次過措施以及其他措施，合共為經濟帶來3個百分點的提振作用，預料今年經濟估算介乎負增長1.5%至輕微增長0.5%。他希望透過大力度的逆周期措施，令經濟能盡早得以復甦，將經濟下滑的幅度盡可能減少，並稍為緩和這次經濟調整的痛感和影響，保住經濟的元氣，增添回升的動能。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

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對本港經濟仍有信心 預測2021至2024年經濟實質增長稍低於過去十年

陳茂波稱對香港經濟仍抱持信心，預測在2021至2024年四年間，平均每年經濟實質增長2.8%，僅稍低於過去十年2.9%的趨勢增長。對於有分析擔心，這個預測是否稍嫌偏向樂觀，未充份反映刻下的經濟低潮，陳茂波回應指未來會密切注視經濟環境的變化，繼續積極推動經濟多元化發展，在鞏固優勢產業的同時，努力培育新的產業、尋找新的增長點，借助科技讓企業提升營運效益及生產力、升級轉型，並推動經濟尋索新的出路與發展模式。