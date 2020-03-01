【新冠肺炎】林鄭：港防疫工作措施有效　確診數字比日韓星低

俗稱「武漢肺炎」的新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥表示，香港的防控疫情工作堅持以科學為證及理據為本，以目前95宗確診數字來看，有關防控措施有效。 林鄭稱，未來一星期的重要行動是用專機分批接回滯留湖北省的港人，同時為他們回港後做好14天強制檢疫和病毒測試及生活上照顧的工作。她強調，昨日下午已召開跨部門督導委員會暨指揮中心作出指示，日內會交代行動細節。

林鄭稱，未來一星期的重要行動是用專機分批接回滯留湖北省的港人，同時為他們回港後做好14天強制檢疫和病毒測試及生活上照顧的工作。（資料圖片）

林鄭在Facebook表示，香港與內地的往來頻繁，城市密度亦較高，但確診數字比起亞洲區內的韓國(3526)、日本(239)和新加坡(102)等低，亦遠低於出現大規模感染的意大利(1128)和伊朗(593)。林鄭指，要感謝前線的衛生、醫護和防疫人員，以及四位政府専家顧問團的成員，強調是各界共同努力的成果。「他們除了在政府抗疫過程中提供重要意見外，亦樂意接受傳媒訪問，分析本地疫情和呼籲市民做好防疫措施。」

林鄭提及隨上周病毒在多國蔓延，政府已採取果的出入境和衛生檢疫措施，防止病毒從國外傳入。她亦呼籲大家要繼續注意個人衛生，「避免社交接觸，為同心抗疫出一分力」。