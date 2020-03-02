【立法會選舉】民協、工黨有意參選者曝光　CY「仇家」擬戰新西

立法會選舉9月舉行，民主派內部正蘊釀舉行初選，決定出線人選，但暫未有定案，要得到一眾政治素人認可亦甚有難度。各大政黨目前均處於黨內初選階段，但個別泛民政黨的部署已見眉目。 目前在立法會未有議席的民協，銳意在老巢九龍西捲土重來，其中民協副主席、深水埗區議員何啟明參選意向明顯。民協亦考慮由黨主席施德來出戰九龍東，但會先與民主派協調是否出戰。 工黨方面，黨主席郭永健將鐵定出選新界東，但新界西之位出現競爭，據聞職工盟主席吳敏兒及荃灣區議員趙恩來將「爭出線」，透過黨內甄選機制擺平。至於盛傳有意參選港島區的副主席麥德正，據悉已放棄參選。

據悉，該黨主席施德來（左二）及何啟明（左三）都有機會參選9月的立法會選舉。（資料圖片/高仲明攝）

有民協中人透露，該黨在九龍西參選之位已幾乎毫無懸念，將由副主席何啟明出戰，原因是同屬九龍西的另一副主席楊彧無意參選。楊彧早前已成為深水埗區議會主席，按民主派不成文規定，有意參選立法會者，都不會擔任區議會要職，以免公務過於繁忙。

至於九龍東之位，民協正考慮是否由該黨主席、黃大仙區議員施德來披甲參戰，但他並非肯定會參選，將視乎民主派協調的結果，再作定奪。

工黨主席郭永健（右二）幾乎肯定會在新界東參選，從現任議員張超雄手中接棒。（資料圖片）

工黨方面，已成為了執委的職工盟主席吳敏兒及荃灣區議員趙恩來，兩人同樣有意在新界西參選，據了解，該黨3月中將召開特別黨員大會，屆時將商討最終的參選名單，由黨內定奪最終誰人參選。

吳敏兒曾任英航空組，早於2003年成立英航香港員工的工會，就扣薪問題與公司對簿公堂，因而投身工運。吳敏兒近年開始為人熟識，源於前特首梁振英女兒「行李門」事件，她有份統籌機艙服務員提出的司法覆核官司，最終勝訴，自此與梁振英結下「牙齒印」。

梁振英不時在Facebook狙擊對方，例如早前有醫管局員工罷工，吳敏兒亦有出席記者會，質疑對方與醫護毫不相干，卻鼓吹醫護罷工，是為了「和病人攬炒」。

工黨去年底曾列出4名有意參選名單，本身是東區區議員的麥德正，一度表明有意參選香港島選區，但據悉他已決定放棄。