【新冠肺炎】林鄭訪少數族裔家庭　籲社會不分種族、團結一致抗疫

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，特首林鄭月娥今（1日）傍晚與新家園協會於油尖旺區探訪少數族裔家庭，向他們派口罩、健康資訊單張及其他日用品。 林鄭月娥表示，疫情仍然嚴峻，她呼籲社會不分背景、種族團結一致，同心抗疫。林鄭又指，政府會盡快落實『防疫抗疫基金』和《財政預算案》中各項紓困措施，助市民渡過難關。

特首林鄭月娥傍晚與新家園協會於油尖旺區探訪少數族裔家庭，向他們派口罩、健康資訊單張及其他日用品。（政府新聞處）

林鄭月娥傍晚探訪從事大廈保安員和建築工人的少數族裔住戶，她感謝保安在疫情中為市民進行大量額外工作，又提到「防疫抗疫基金」已預留款項為政府及房委會服務合約下的清潔工友、廁所事務員及保安人員，提供每月1,000元津貼，為期不少於四個月；而私人住宅和綜合用途樓宇的前線物業管理人員每人可獲發每月1,000元「辛勞津貼」，為期四個月。

林鄭月娥（右二）表示，疫情仍然嚴峻，她呼籲社會不分背景、種族團結一致，同心抗疫。（政府新聞處）

林鄭又稱，基金同時會向每名合資格的註冊建造業工人提供1,500元的補助金，助他們購買防護裝備和消毒設備。她強調，基金會向每名領取2019-20學年學生津貼的學生額外提供1,000元津貼，減輕家長為子女購買學習教材或電子學習裝置的負擔。