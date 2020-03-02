【立會選舉】林瑞華籲飲食界登記做選民　食店批張宇人未支援業界

年初加入公民黨、曾表示積極考慮出戰立法會飲食界選舉的中小企食店聯盟召集人林瑞華，今日（2日）聯同一眾飲食界代表召開記者會，呼籲業界於4月2日前完成選民登記。

林瑞華（前左二）呼籲飲食界要於下月2日前，更新選民資料並通知選舉事務處，為民主派重奪議席出一分力。

林瑞華指，業界中不少人登記選民時，均選擇了「超級區議會」功能組別，呼籲飲食界於下月2日前，向選舉事務處更新選民資料，由「超區」界別轉到飲食界，為民主派重奪議席出一分力。根據2019年選民數字，飲食界登記選民共4,408人，惟食環署發出的飲食業牌照達28,000個，選民數字為功能組別中的最低。

林瑞華表示，按照上屆選舉結果推斷，至少需新增2000名選民，才足以撼動現任飲食界代表張宇人，形容現時的情況未算樂觀。為了簡化程序，有民間義工隊推出「飲食界選民生成器」 ，食店負責人只需按電子表格提供資料，義工便會上門協助填寫選民登記表，大大節省時間。

有飲食界代表批評張宇人從未關心過業界困難，提及疫情期間火鍋店的經濟狀況是重災區之最，惟從來未有收到過張宇人任何的支援及問候，呼籲業界出力改變不公。（資料圖片）

林瑞華質疑政府阻慢選民登記

林瑞華又提到，收到不少食店老闆的反映，食店近半年的轉名程序，由以往的1個月延長至3、4個月不等；由於食店轉手後需完成轉名程序，才可更新選民登記資料，林瑞華質疑政府刻意刁難，透過行政程序干預選舉。

被問到參選意向，林瑞華稱現階段會專注於選民登記工作，泛民出選飲食界的代表，需待民主派作討論，但強調最重要的是只有一名代表出戰。

業界：未收過張宇人幫助

有飲食界代表批評張宇人從未關心過業界的困難。616牛肉火鍋專門店程先生形容，疫情期間火鍋店的經濟狀況是重災區之最，惟從來未有收到過張宇人任何的支援或問候，呼籲業界出力改變不公。

「小時光」負責人陳先生指，除上屆立法會選舉截止選民登記錢前，收到過張宇人一次的來電，及後對方未曾與自己聯絡，亦從未就業界的困難表示關心，批評張宇人只專注在議會上的「保皇」工作。