【武漢肺炎】飲食界嘆客戶頻取消訂座雀局　生意跌八成　欠現金流

俗稱「武漢肺炎」的新型肺炎病毒疫情肆虐本港，截至今日（10日）下午共有38宗確診個案，部分確診病人曾於室內環境打邊爐或打麻雀後染病，有醫生建議現時應暫停相關活動。 有飲食集團創辦人向《香港01》表示，受過去半年社會運動影響及疫情夾擊，客人頻頻取消餐宴及雀局等訂座，生意大跌7成至8成，普遍飲食業界已喪失現金流，冀政府出手協助。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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龍皇酒家飲食集團早前於Facebook公布防疫措施，全體員工需恪守外遊申報機制、每日上班前量度體溫、妥善佩戴及棄置口罩、定時徹底清潔雙手，嚴格要求全體員工遵從所有個人衞生指引；上菜時即席在食客面前以高溫清洗所有餐具器皿，旗下食肆各分店均備有酒精搓手液供食客使用。

幟哥：沙士嗰陣都無咁擔心

集團創辦人黃永幟接受《香港01》訪問時，慨嘆香港經歷逾半年社會動盪，加上目前肺炎疫情，導致生意大跌7成至8成。他說，目前當局公布確診病人曾打邊爐或參加雀局等，導致大量客戶取消晚宴、雀局小菜等訂座，「非常擔心，『沙士』嗰陣都無咁擔心。」

黃永幟直言，飲食業界目前已失去現金流，業界日前曾開會商討，他期望業主能減租共度時艱，政府亦應協調銀行界推出工商貸款，同時應作擔保人，讓業界可「還息不還本」。他表示，過去半年來業內斷斷續續有裁員，但短期內只會推無薪假，尚未出現裁員潮。

龍皇酒家飲食集團早前於Facebook公布防疫措施，表示全體員工需恪守外遊申報機制、每日上班前量度體溫。（資料圖片）

另外，有專營雀局小菜餐廳的負責人向記者透露，最近生意十分嚴峻，公司一直全力做好清潔衛生，近日正準備防疫事項。

其餘餐飲業界亦推出多項防疫措施，牛角日本燒肉專門店日前宣布，入座前會先為顧客量度體溫，以及提供消毒酒精清潔雙手。若員工最近曾到訪中國內地，他們回港後必須家居隔離14天，無病徵才能復工。

黃永幟慨嘆香港經歷逾半年社會動盪，加上目前肺炎疫情，導致生意大跌7成至8成。（資料圖片）

牛角日本燒肉專門店日前宣布，入座前會先為顧客量度體溫，以及提供消毒酒精清潔雙手。（Facebook圖片）

美心集團發言人指，旗下MX快餐店已於今天停售所有火鍋產品。所有員工於值勤期間必須佩戴口罩工作，每日量度體溫兩次，如有發燒或感到不適，必須盡快求醫，及留在家中休息。另外，美心已暫停所有來往內地及其他國家之公幹及會議，以及要求全體員工申報外遊記錄，若曾往返內地的員工，須在回港後自我隔離14日。

彩福婚宴集團於Facebook表示，由於近期武漢肺炎症嚴峻，為減輕人流及人與人之間的接觸，減少疾病傳播風險，彩福婚宴集團各分店均會按情況暫停營業，以保障客人及員工的安全；婚宴宴會目前不受影響。

東海飲食集團則指，每日早晚兩次進行全店清潔消毒、分店提供消毒搓手液、每名客人均會獲發清潔濕紙巾，目前分店不設搭檯。員工方面，集團要求所有員工必需戴上口罩及一次性即棄膠手套、每日量體溫。