露宿者無家可歸全因懶惰？台研究揭逾七成是家庭因素　非不願工作

長期服務街友的人安基金會，統計全台22個服務站2013年到2018年的565個新個案，超過七成是因被家人拋棄等家庭因素流落街頭，而非不願勞動。人安基金會表示，街友和你我一樣，都可能遭遇家庭不睦或變故，盼民眾撕去街友身上的汙名標籤，別用異樣眼光看待。

人安基金會表示，人安基金會在全台各縣市都有服務據點，在開放複選的街友成因調查中，家庭因素佔71%、失業佔63.4%、無就業能力佔25.1%、個人選擇佔8%。

在人安基金會服務八年半的資深社工蔡宗儒說，投入服務後才發現，淪為街友的原因很複雜，外人看不出他們內心的傷。人安基金會公共關係暨社會資源部副組長施怡欣舉例，有些年邁者被兒女趕出家門，不願面對現實、申請斷絕親子關係，也就領不到補助，因而流落街頭。

關注街友議題的心理師陳忠寅對此表示，「家庭」是社會最小的單位，一個人若因疏遠、衝突而失去良好的家庭關係，不但喪失歸屬感，也無法再認同自己的存在價值。陳忠寅說，街友若要回家，回到原生家庭比婚姻家庭更容易。他舉例，人安基金會服務過一名街友「阿明」，年紀約20到30歲，家中父親重病在床，他一人要負擔全家的經濟壓力，但和母親相處不睦憤而離家。在社工與心理師的幫助下，化解「阿明」母子的結。如今他雖沒有完全回歸家庭，但至少與原生家庭保持聯繫，衝突也減少。

陳忠寅說，回到配偶身邊較難，例如基金會羅東站有一個案許先生，年輕時是烘焙師，因誤入歧途入獄十多年，和妻兒關係疏遠。許先生出獄後想再回歸家庭，妻兒卻不願再接納，因而流落街頭。人安基金會則幫助許先生累積積蓄，期待重拾烘焙本業。

【相關圖輯】防暴警聖誕前清場丟被鋪 通州街露宿者需瞓紙皮：連暖包都掉埋（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

延伸閱讀：

考場規定透明筆袋她用無塵手套裝文具 網笑讚：可以上台大了

比基本工資還低…她面試美編職缺爆「起薪20K」老闆還抱怨勞基法

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】