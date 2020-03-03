【財政預算案】工聯會倡派錢另設網上系統　政府：無法核實身份

財政司司長陳茂波上周公布《財政預算案2020》，宣布為18歲或以上市民派錢1萬元。工聯會今早（3日）約見財政司司長陳茂波，就政府派發一萬元現金安排提建議，包括利用現有的發放長者生活津貼系統向83萬長者派款，以及另設網上登記系統以照顧無網上銀行戶口的人士，惟當局反映有關做法有違個人資料守則。工聯會呼籲政府盡快與律政署及私隱專員公署商討解決法律問題。

工聯會約見財爺，就派錢安排提進一步建議。（盧翊銘攝）

工聯會立法會議員麥美娟表示，政府可透過現有發放長者生活津貼及生果金的系統，直接向合資格的83萬名長者發放一萬元款項，認為做法可更便利長者以及省卻處理83萬人登記的程序。

麥美娟指當局非常同意這個建議，惟做法涉及個人資料使用的法律問題，因申請人填寫個人資料時有規定其目的只供申請長生津之用，如政府要把他們的個人資料轉用在其他計劃上將有違個人資料守則，必須事先徵得當事人同意。麥美娟希望政府盡快與律政署及私隱專員公署商討，早日解決法律問題。

鄧家彪呼籲在港有銀行戶口但未開設網上銀行的人士可盡快申請，因為透過網上銀行戶口可以較簡單安全地在網上做登記。對於沒有網上銀行戶口的人士，工聯會提議政府另設提供網上登記系統以加快申請程序，免去排隊填表的不便，但政府則反映，網上登記同樣遇到個人資料法律問題，當局無法核實在網上授權政府使用其個人資料的人士，是否身份證持有人本人。

此外，工聯會關注精神上無行為能力人士（MIP）的派錢安排，政府表示可以由其監護人代為申領。