【預算案】民建聯倡設中央資料庫助派錢　用「轉數快」無得快

《財政預算案》宣布全民派錢一萬元，創新及科技局局長楊偉雄早前指，將利用「轉數快」派錢，但民建聯立法會議員陳恆鑌透露，政府已向他澄清，使用「轉數快」不會特別加快領取一萬元，而網上銀行用戶，將可直接於網上銀行填表格申請派錢。 民建聯建議政府先向122萬正接受社會福利署資助的戶口派錢，並建立市民的中央資料庫，預先收集市民銀行戶口資料等，方便日後發放類似援助。針對私隱問題，民建聯主席李慧琼指，市民可自行決定是否向政府提供相關資訊。

倡建立中央資料庫助派錢

民建聯立法會議員及中委今早約見財政司司長陳茂波，該黨立法會議員柯創盛表示，得悉政府將透過郵政局收發申請表格及發放支票，希望政府提早打印足夠數量的表格，並增加表格收集點。另一議員葛珮帆引述新任的派錢統籌專員黃學玲指，政府正分別建立網上登記系統及發放一萬元的系統，目標派錢時間維持在7月。

民建聯表示，希望派錢盡快落實，做到「盡快派、簡單派」。李慧琼指，過去政府每次派錢都需時半年至一年時間，當中不少時間用於讓市民填表格登記，因此建議政府建立市民的中央資料庫，以加快、縮短行政空間。

建立該系統是否代表民建聯相信政府日後會繼續派錢？李慧琼強調自己並無水晶球，無法預測，但指政府在有條件下應還富於民，他們是參考過澳門短時間內成功派錢的經驗，才作資料庫的建議。

對於盡快派錢的訴求，民建聯強調愈快愈好，並不限於7月。該黨副主席、立法會議員陳克勤曾建議政府將派錢一萬元撥款抽出至立法會財務委員會處理﹛他今日回應指，已得悉此做法無法加快派錢速度，故不再堅持。

李慧琼又表示，民建聯得知社會福利署一向有就派發「生果金」、「長生津」及綜援等，備存受惠者的銀行戶口。他們希望政府可在徵得同意後，向有關戶口，以及先前已登記領取4千元關愛共享計劃的市民，在預算案通過後，即時向他們發放一萬元。

民建聯周浩鼎說，民主派已揚言將在審議預算案時拉布，他相信有機會令預算案延遲通過，呼籲他們不要「政治綁架民生」，否則只會令市民受損。

民建聯今日與陳茂波會面。（顏汶羽Facebook）