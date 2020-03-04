「全港社區抗疫連線」與浸大合作　派發5000藥包推廣中醫抗疫

由各界社團人士組成的「全港社區抗疫連線」與浸會大學合作，向全港各區長者派發5,000個防疫中藥包，幫助提升免疫力以抵禦疫情。市民在網上登記後，「連線」會上門送贈券，市民可憑券到香港浸會大學中醫藥學院轄下10間為門診取藥，同時有人解釋服藥方法及注意事項。

浸大協理副校長暨中醫藥學院臨床部主任卞兆祥教授表示，校方今次和「全港社區抗疫連線」合作，將捐出5,000個防疫中藥包免費派發予長者及慢性病患者，幫助提升人體自身免疫力以抵禦疫情，成份包括黨參、西洋參、金銀花、茯苓、板藍根等，旨在健脾去濕，適合大部份人士服用，胃素虛易於腹瀉者則需減半量服用。在1月剛上任的浸會大學副校長（研究及拓展）郭毅可透露，所有藥包成本價值近六位數。

在1月剛上任的浸會大學副校長（研究及拓展）郭毅可表示，面對肺炎帶來的巨大挑戰，校方着力利用研究幫助社會抗疫。他笑言自己剛從英國到港時對香港的疫情有少許懼怕，獲卞兆祥教授送贈防疫藥包，他大讚服用兩星期後感覺不錯（good feeling），又指校長錢大康亦在校內大力推廣藥包。

高永文：沙士經驗顯示 中西醫結合有作用

沙士期間曾出任醫管局行政總裁的高永文表示，當年他曾訪問廣州，考察當地以中醫藥治療沙士經驗，及後請來廣州中醫藥大學的教授到港，以臨床研究形式與醫管局內的西醫傳染病專家共同治療沙士病人，沙士過去有很多文獻和報告描述中醫藥在對抗疫情中起的作用，因此他高興聽到浸會大學向市民提供藥劑以增強免疫力。

除了身體健康外，心理健康亦受關注。「連線」在全港各區有大型網絡每日接觸市民，香港精神科醫學院副院長林美玲幫忙組織專業人士，包括臨床心理學家和精神科醫生，協助接收「連線」轉介的個案，在電話中為對方作心理輔導，如有個別需要亦會轉介面談。

總召集人陳振彬指，連日來收不少善心人士捐出口罩，「連線」至今已在全港派出200萬個口罩，他指考慮到全港學校復課後的情況，「連線」會着力搜購兒童口罩，希望在3月尾前成功向市民派發足夠的數量應對復課。