【立法會選舉】教聯會鄧飛擬戰教育界　倡提高教師違反操守罰則

立法會選舉9月舉行，功能界別議席爭奪戰成為焦點，其中屬民主派橋頭堡的教育界，現任議員葉建源將遇上建制派挑戰。 教育工作者聯會副主席鄧飛表示，近年政治介入校園情況嚴重，擔心學生成為「政治炮灰」，又指有教師在網上發表辱警言論，但教育局可處分的方式較少，建議當局更強勢地提高有關教師操守的罰則，他個人對參選教育界持開放態度。

教聯會副主席鄧飛（左一）、黃錦良（右二）被指有意參選教育界。（資料圖片）

勝算非考慮 「立場表達更重要」

鄧飛目前是將軍澳香島中學校長，曾任中文、通教等科目，近年不時在建制報章及網站撰文點評時事，並出任多項公職，現時是全國港澳研究會理事。鄧飛開始為人熟悉，源於九十年代參加電視台節目《江山如此多Fun》「全港狀元爭霸戰」，榮膺「榜眼」，又曾因批改著名作家陶傑的通識卷不及格，引起熱議。

教育界議席在回歸前已由教協壟斷，建制派多次挑戰均無功而還，鄧飛接受《香港01》查詢時表示，參選與否並非只考慮勝算，「立場表達更重要」，認為教聯會作為愛國愛港組織，應旗幟鮮明派人參選，清晰表達教育界的立場，包括對政治滲入校園的不滿。

教育界立法會議員葉建源。（資料圖片）

教師被指貼辱警「藏頭詩」 鄧飛指欠政治敏感

鄧飛指，個人對參選持開放態度，他關注近年政治紛爭有入侵校園趨勢，「從家長角度來看，不想他們成為政治炮灰，過早投入政治，如何挽回家長和社會的信心呢？這問題不能迴避。」

對於早前孔聖堂中學署理副校長被指發表辱警「藏頭詩」，最終校方撤銷署理職務但保留教職，鄧飛批評該教師欠政治敏感度，「不是在私人Facebook發表，就可以像脫韁野馬，因為Facebook內可能有一些學習群組，師生責任不能撇掉」。他認為校方的處理無可厚非，只能尊重，但希望教育局將來可更強勢地提高有關教師操守的罰則。

他指現時若有教育違反專業操守，「一係無處分，畀封警告信，一係就除牌」，認為兩者之間可增加其他懲處方式，舉例指停止有關教師職務3個月，令懲處機制更有彈性。

教育局副局長蔡若蓮。（資料圖片）

教聯主席亦擬出戰 或辦初選

上屆教育界立法會選舉，曾任教聯會副主席的蔡若蓮以「獨立」身份出戰，最終以近3萬之差落敗，之後卻獲政府招攬出任教育局副局長。今次若代表教聯出戰，會否承諾不做「蔡若蓮2.0」？鄧飛未有正面回應，稱「選唔到就轉channel」並非考慮參選與否原因，又指蔡若蓮在教育界擔任過不同崗位，履歷始勝任副局長一職。

教聯主席黃錦良亦有傳欲參選教育界，他接受查詢時稱不排除，若有兩人或以上計劃出戰，教聯可能舉辦初選，惟目前仍言之尚早。