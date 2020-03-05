【新冠肺炎】民建聯促政府推優惠誘業主減租　倡提供200%稅務寬減

民建聯今日（5日）約見政務司司長張建宗，討論政府300億防疫抗疫其金跟進事宜。民建聯促請政府推出政策如提供稅務優惠誘使業主減租，為願意減租的業主提供一次性200%稅務寬減。 民建聯主席李慧琼表示，政府答應加大力度宣傳令市民準確掌握基金申請進度，亦會研究補漏拾遺措施，但需考慮涉及金額及落實細節。

民建聯主席李慧琼表示，仍有大部分行業未能從基金受惠，包括地產代理、美容、製衣、出入口等行業仍在苦苦掙扎中，呼籲政府提出補漏機制，讓他們渡過難關。（鄭榕笛攝）

民建聯主席李慧琼表示，知悉有部份行業已開始接受申請，呼籲司長及相關局盡快落實措施，令業界可以享受到及時雨。她表示，仍有大部分行業未能從基金受惠，包括地產代理、美容、製衣、出入口等行業仍在苦苦掙扎中，呼籲政府提出補漏機制，讓他們渡過難關。

民建聯又促請政府推出政策，如提供稅務優惠誘使業主減租，因各行各業的主要經營成本來自租金，形容政府的資助只是「一粒糖」，如業主不願減租共渡時艱商戶始終捱不住，遂建議政府為願意減租的業主提供一次性200%稅務寬減。

另外，民建聯又呼籲政府正視社會上開工不足及失業人士，為他們提供實質資助，認為失業人數已經上升，憂慮若情況持續，申請破產的數字亦會上升。

實政圓桌立法會議員田北辰早前亦建議，以稅務優惠作為誘因鼓勵業主減租，建議政府向業主提供三倍稅務抵免，鼓勵業主減租五成。