【新冠肺炎】工聯會設緊急失業慰問金每人3千　料五千人受惠

繼民建聯在本周宣布捐出300萬元作為種子基金支援失業家庭後，工聯會今日（5日）亦成立緊急失業慰問金，本月16日開始接受申請，每人可獲3000元，料惠及5000人，料最快4月可以開始發放。 被問到有關措施在選舉年提出，會否惹來賄選之嫌？ 工聯會立法會議員麥美娟表示，任何人把對疫情支援的措施扯上選舉政治，都是「以小人之心度君子之腹」，置市民大眾的利益於不顧。

工聯會職業發展服務處成立「緊急失業慰問基金」，目標是在5月31日前向各界籌募1500萬，為經濟受打擊的打工仔解燃眉之急。（鄭榕笛攝）

半年內受僱、失業1月以上可申請

慰問金申請條件為半年內曾受僱、失業1個月以上並經濟出現困難的香港居民。申請者須親身到工聯會辦事處交表，並提供身分證副本及失業證明。部分工種（例如導遊）難以提交失業證明，可簽署聲明申報其失業情況。

工聯會會長吳秋北表示，工聯會職業發展服務處成立「緊急失業慰問基金」，目標是在5月31日前向各界籌募1500萬，為經濟受打擊的打工仔解燃眉之急。工聯會立法會議員將捐出一個月薪酬，該黨亦會在工聯會救災慈善基金中撥出100萬，另外有全國人大代表及各界朋友認捐數百萬，吳秋北相信有望達到目標金額，呼籲社會人士熱心支持。

黃國表示希望以最聚焦簡單的方案支援失業人士，透過慰問金向工友傳遞關心。（鄭榕笛攝）

工聯會理事長黃國表示，希望以最聚焦簡單的方案支援失業人士，雖然金額不多，但希望透過慰問金向工友傳遞關心。立法會選舉9月舉行，有記者問及推出有關措施，會否擔心惹來賄選之嫌？ 工聯會議員麥美娟表示，任何人把對疫情支援的措施扯上選舉政治，都是「以小人之心度君子之腹」，置市民大眾的利益於不顧。

麥美娟表示，任何人把對疫情支援的措施扯上選舉政治，都是以小人之心度君子之腹。（鄭榕笛攝）

麥美娟批「變種」失業津貼有遺漏

勞福局長羅致光日前表示，政府將透過在職家庭及學生資助事務處的現有資料庫，直接向合資格住戶提供一筆過特別津貼。麥美娟批評這種「變種」失業津貼不合理，因部份打工仔在失業前的收入未符合資格申請職津或學生資助，「反而他們受到今次疫情影響收入下跌，卻沒有得到幫助，這在邏輯上有問題。」

羅致光於網誌提及，成立失業援助金須共同討論援助金與遣散費及長期服務金的關係，麥美娟質疑羅致光「要脅」，呼籲政府勿拉其他勞工權益一齊講，令事情複雜化。