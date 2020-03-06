【肺炎口罩】梁籌庭指以往部門不理口罩用量　應查部門監管問題

申訴專員公署昨日（5日）宣布，近日社會關注懲教署生產的CSI口罩可能被濫用，公署收到6宗投訴，將會主動調查懲教署及物流署在CSI口罩的生產、分發和點存的安排，工作有否不妥善之處。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，在未有疫情發生時，「文房用品的使用量一般看得較緊，口罩及廁紙基本上都無人理」，又對調查不感樂觀，認為公署不應只查懲教署及物流署，而應調查各部門的監管問題及用量情況。

懲教署CSI口罩多次被發現流出市面。（資料圖片）

梁籌庭今早（6日）在港台節目上表示，CSI口罩除了會分發給70多個政府部門使用外，亦會派給一些政府資助機構，由於各支線龐大，相信調查有一定難度。他指出，每個政府部門每季都會統一申請物資，當中包括文具、口罩等，但在用量上卻無指引。

梁籌庭說，在未有疫情發生時，「文房用品的使用量一般看得較緊，口罩及廁紙基本上都無人理」，他認為，若申訴專員公署只調查懲教署及物流署，相信在這兩部分並無出現問題，強調應擴大調查範圍，調查哪一個政府部門的口罩用量最大。

民主黨立法會議員涂謹申同樣認為，公署應擴大調查範圍，例如調查各政府部門是否需要高用量口罩，以及應向用量最高及最少的部門查詢情況。他又提到，早前他在立法會向政府查明物流署向各政府部門分發CSI口罩的數字，但卻不獲回覆，故對此感到可疑。