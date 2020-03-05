【新冠肺炎】調查CSI口罩去向　申訴專員公署夠「牙力」嗎？

新型肺炎肆虐，本地近月出現防疫用品搶購潮，如口罩般的物資更是炒至「天價」，民怨四起。但與此同時，懲教署制造、專門供應政府部門使用的CSI口罩卻疑似「流出」市面，未知是否政府人員擅自挪用政府物資販賣。申訴專員公署應社會關注，周四（5日）決定對此主動展開調查，態度值得鼓勵。然而，同樣值得注意的是，公署的調查權力實際上亦不無限制，公署應獲充權，方能更有效監管公共行政。

CSI口罩流出成「羅生門」

懲教署工業組（Correctional Services Industries）每年生產約1,300萬個口罩，口罩會印上「CSI」字眼，並只供如衛生署、食環署及消防等政府部門使用，不作市面上的公開發售。據政府最近解釋，CSI口罩絕大部分供應予政府部門人員使用，而有不多於 2% 的口罩供社福機構、學校等非政府組織購買，而自疫情爆發，所有CSI口罩已全數供應政府物流署，並只分配政府部門人員使用。

CSI口罩本屬政府資源，惟近月竟流行市面，網上瘋傳有公園大媽集體配戴CSI口罩的「證據」，甚至有疑似大批CSI口罩在機場等待「出口」的圖片，教人擔心有政府部門內出現口罩「漏洞」。有媒體就此明查暗訪，發現不少持有CSI口罩的市民均從市面上購買，當中包括一般正規藥房，而且可購買的地點更廣布港九新界，甚至有市民報稱從藥房購買一般牌子的口罩，及後才發現內裹為CSI口罩。而涉售CSI口罩的藥房亦稱其貨源從行家中購入，當初未有過問貨源為何。另外，該媒體亦收到市民「報料」，指懲教署內供職員使用的CSI口罩離奇失蹤，亦有政府人員疑似將整袋CSI口罩帶回家。縱然傳媒的追查出色，但始終能力及權力有限，具體上CSI口罩如何大批流出市面，仍難以得出結論。

早前網上流傳一組圖片，發現有於屯門公園的跳舞大媽配戴著CSI口罩。（高登討論區）

CSI口罩流出市面，事件之離奇可堪比「羅生門」，要徹查其來龍去脈，必須有具調查權力的法定機構介入。申訴專員公署如今因應民情主動展開調查，將審查和研究懲教署和政府物流服務署，在規管 CSI 口罩的生產、分發和點存方面的安排，絕對是處理現況的最佳方法，而且公署主動介入的態度亦相當值得嘉許。

公署有心無力須關注

然而，根據《申訴專員條例》，公署雖具一定的調查權力，如包括進行查訊、獲取資料及文件、傳召證人，及視察被投訴機構的處所，但實際操作上不無限制。舉例說，本港暫未就《公開資料法》立法，政府部門現時若不根據《公開資料守則》公開資料亦無懲罰。前任申訴專員劉燕卿表示，曾遇上不少政府部門提出不同理由，如部門沒有備存資料、需要動用大量人手編制資料，以及以資料涉及第三方的保密條款為由，拒絕披露資料。然而作為監察公共行政的機構竟須請求部門公開資料，甚至部門拒絕為之竟無懲罰，這令公署的工作效率大打折扣。

另外，公署對受調查部門作出的建議亦無約束力，後者拒絕執行前者建議同樣沒有懲罰。誠然，公署對有關部門作出建議過往有近九成接納，但實際上亦有嚴重無視公署的情況。如曾在港英時代出任中央政策組首席顧問的顧汝德指出，公署過去曾多次對處理違法丁屋問題的政府部門（如屋宇署）作出建議，惟後者卻以資源問題般的理由一直拒從，可見若無更強力的規管權力，公署仍很大機會對有關部門做法「無符」。

誠然，CSI口罩事件受全城關注，公眾壓力理應有助公署順利調查，「羅生門」水落石出可期。但公署作為調查政府部門行政的監管機構，公眾絕對有需要關注其工作及所面對的困難。政府必須加快現有公開資料制度的檢討，及研究增加公署建議的約束力，盡快為公署工作賦予更大權力，以更能保障公眾利益。