【人權法案】張國鈞批美議員：連HKSAR的A都不知道是甚麼

美國非政府組織World Affairs Council今日舉行「美港交流會」，多名建制派、民主派立法會議員及行政會議成員獲邀出席。 身兼行會成員的民建聯立法會議員張國鈞表示，反對美國根據《香港人權與民主法案》，制裁香港及內地官員，批評此舉損害香港高度自治。他又指有美國國會議員連香港特別行政區（HKSAR）中的A都不知道是什麼，以為是Autonomy（自治）而非Administrative（行政）。

早前的香港人權與民主法案遊行。（資料圖片／盧翊銘攝）

多名立法會議員及行政會議成員赴美國加州出席由美國非政府組織World Affairs Council主持的「美港交流會」（US-Hong Kong Dialogue），與副助理國務卿Jonathan Fritz、駐香港美國總領事Hanscom Smith及國務院代表會面，期間討論香港議題。

《人權法案》中較為人關注的一環，是美方會否針對中港官員採取制裁措施，包括凍結該些官員在美資產，禁止入境等等。張國鈞今日（7日）在社交媒體上進行直播，談及首天討論內容。他透露自己在會上表達了反對制裁措施的意見，對制裁效果存疑，「如果這樣對待他們，有多大效果？如果美國這麼硬來，制裁內地官員，內地官員肯定會企硬。制裁不是太打中要害，只要不去美國，不在美國有資產就可以了。」

指制裁會損害美方在港利益

他又批判部分美國國會議員對香港狀況不了解，「在我所認知，美國有很多國會議員連SAR代表甚麼也是錯的，大家都知道我們是Special Administrative Region，但有些美國議員不知道那是adminstrative……特別行政區的行政，以為是Autonomy （Autonomous） Region，完全自治。」

他認為若美國堅持進行制裁，會令香港盡忠職守的公務員日後工作「綁手綁腳」，「要看着特朗普（美國總統）的Twitter辦事」，以免得罪對方，從而破壞香港高度自治，亦損害美方在香港的利益，呼籲華府臨崖勒馬，勿要「好心做壞事」。