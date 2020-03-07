【人權法案】民主派3議員赴美晤國務院代表　促盡快公布法案細節

7名立法會議員日前赴美出席由美國非政府組織主持的「美港交流會」，會上與副助理國務卿費德瑋(Jonathan Fritz)、駐香港美國總領事史墨客(Hanscom Smith) 及國務院代表會面，反映香港最新狀況。 有民主派議員批港府「冥頑不靈」，無視民意，促請美國盡快公佈在去年年底通過的《人權法》執行細節，讓香港人有正式途徑提供證據，對侵害香港人權的人實施制裁 。

7名立法會及行政會議成員於當地時間星期六（7日）出席由美國非政府組織World Affairs Council主持的「美港交流會」（US-Hong Kong Dialogue），期間與副助理國務卿費德瑋(Jonathan Fritz)、駐香港美國總領事史墨客(Hanscom Smith) 及國務院代表會面，反映香港最新狀況。其中民主派代表包括立法會議員莫乃光、梁繼昌、譚文豪。

3位民主派議員在會上批港府冥頑不靈，至今未回應「五大訴求」，又指「暴力鎮壓民意與濫捕的情況仍然持續」，更多次刻意拘捕現場調停的區議員；又指警暴問題嚴重之餘，新一年財政預算更大幅增加警隊人手並大量購入武器。

莫乃光等人認為，行政長官林鄭月娥無意釋出善意，質疑政府在今年9月舉行的立法會選舉中，或會再次大規模取消民主派候選人資格，呼籲華府盡快公布《香港人權與民主法案》的執行細節，讓香港人有正式途徑提供證據，對侵害香港人權的人實施制裁。

國務院代表強調不會因為抗爭運動被捕為由，拒絕批出美國簽證。

就被捕示威者海外留學及就業情況，美國國務院代表重申，指《人權法》中有條文保障所有受政治檢控的香港人，並維持一份活躍名單，紀錄一些被中港政府扣留、拘捕和針對的人，並呼籲其他國家採取同類措施，駐香港美國總領事史墨客(Hanscom Smith)亦強調，絕不會以此為由拒絕批出美國簽證。

梁繼昌則建議華府在《人權法》關注中聯辦對香港政治活動的干預，又質疑當局遲遲未執行個人資料(私隱)條例第33條，是為了把資料轉移至國內。

去年年底美國參眾兩院正式通過《香港人權與民主法案》，由美國國務卿將每年審視香港自治情況，決定是否繼續給予香港特殊地位，包括是否繼續成為獨立關稅區，以及授權美國政府可對侵害香港人權的人實施制裁。今年五月前美國國務院將公佈首份《美國－香港政策法》報告。

其中，莫乃光要求美方在香港報告中加入前瞻性的要求，例如警告在未來選舉中，不能再次出現以政治審查取消候選人資格。莫乃光認為，香港出現對人權和資訊自由的威脅，令資訊產業流失大量海外包括美國對港投資，保障香港的人權及自由流通的，是美港共同利益，也是保障香港資訊科技發展競爭力最重要的一環。

港人多次在集會、遊行時高舉美國國旗，冀引起美國關注，盡快通過香港人權與民主法案。 （資料圖片／余俊亮攝）

譚文豪則以中國民航局以航權要脅國泰航空解僱反修例員工為例，認為中國無視「一國兩制」，打壓香港言論自由，「這些員工可能從未參與任何反修例運動，只是私下在個人社交媒體發文。」他認為此舉會令不同行業受到打壓，動搖香港作為國際金融中心的獨立性和根基，「我相信以林鄭鎮壓民意、DQ候選人的表現，不可能讓國際社會感到滿意。」他認為香港是否仍能享有獨立關稅區，不在於香港代表團如何游說，而在於林鄭是否決定和香港「攬炒」。