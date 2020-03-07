【鑽石公主號】兩確診港人死亡　鄭泳舜：未能聯絡一昏迷病患家屬

武漢新型肺炎持續擴散，早前郵輪「鑽石公主號」因曾接載確診病人，需停泊在日本橫濱並讓乘客接受強制隔離，惟船上確診個案其後倍增，港府早前已派出包機接回大部分港人，尚有數十個確診港人留日接受治療。日本厚生勞動省公布，一名曾乘搭鑽石公主號郵輪的香港男患者昨日（6日）死亡，令郵輪染病死亡人數增加至7人。 此外，保安局回覆查詢時表示，早前亦有一名持有英國護照的香港居民死亡。 《香港01》向一直關注在日港人情況的民建聯立法會議員鄭泳舜查詢，鄭泳舜指消息無誤，但暫未能確認死者身份，自己所跟進的3個尚在深切治療部的重症個案中，未能與其中1名昏迷病患的家屬取得聯絡。

日本厚生勞動省在網站公布「鑽石公主號」出現第7宗死亡個案的消息（網站截圖）

日本放送協會（NHK）報道，郵輪「鑽石公主號」一名香港男子感染新型肺炎死亡，並引述日本當局解釋指，目前未取得家屬同意，無法公開死者的身分。曾親自到日本協助滯日港人的鄭泳舜回應查詢時表示，經與特區政府部門確認，離世者是一名香港市民。他對事件感到非常痛心及難過，期望當局提供一切的協助，支援香港家屬辦理其家人後事。

鄭泳舜表示，會盡力提供一切協助，但現階段尚未取得死者的身份。他解釋，自己所跟進的4個重症個案中，有3人尚需留在深切治療部接受治療，已與當中的2人取得聯絡，惟另外1名昏迷病患則未有消息，亦未能聯絡上其家屬，擔心就是報道中所指的死者。據他了解，入境處一直有與所有留日港人保持聯絡，亦有派員到當地提供協助，另外港府亦派出4名醫生支援港人，惟只能提供Second Opinion（第二醫療意見）,一切治療均由當地醫生決定。

鄭泳又指出，目前仍十多名港人患者滯留日本，擔心他們未能得到足夠及適切的治療及支援，要求政府進一步跟進。

鄭泳舜連日來在日本為滯留港人奔波．（鄭泳舜facebook）

保安局：早前另有持英國護照港人離世

保安局接受查詢時證實，鑽石公主號香港乘客中一名2019冠狀病毒病確診患者，昨晚不幸離世，入境處人員正按其家人意願提供協助。

保安局亦指出，早前另一名不幸離世的確診患者是持英國護照的香港居民，按其家人意願由英國政府提供協助。

直至3月6日，已有45名鑽石公主號香港確診患者痊癒出院，其中31人已返回香港，仍然在日本留醫的確診患者共29人。另外，有15名屬確診患者密切接觸者的港人仍在接受檢疫，預計在3月9日完成檢疫。入境處人員仍留在日本繼續為他們提供協助。

▼鑽石公主號爆發武漢肺炎▼