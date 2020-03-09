警方稱999報案回應率97.9%　無計7.21　李雅麗：不在恆常方程式內

警方在新一份《財政預算案》文件臚列，去年能於15分鐘內回應新界區緊急求救電話的比率達97.9%，今日多名民主派議員在財委會上追問有否計入「7.21」當晚的2.4萬個報案電話。警務處總警司李雅麗初時並無正面回應，其後在議員追問下承認，7.21當晚報案數字未有納入計算，解釋指有關計算不在恆常的方程式之內，又稱公共關係科稍後會回應相關問題。 事後民主派朱凱廸在 Facebook 嘲諷說，「警察自創了新香港日曆，一年 364 日，7 月沒有 21 日。」

（鄭子峰攝）

民主黨立法會議員鄺俊宇在財委會質疑，警方在預算案文件中稱去年新界區處理緊急求救電話達97.9%，是否包括7月21日當晚的求助電話。他質疑，若連「7.21」的報案電話計算在內，達標率應由97.9%跌至71.5%。

去年7月21日晚西鐵元朗站發生白衣人「無差別」打人事件，其後南生圍出現大量持木棍等武器的白衣人，據報當晚警方共接獲2.4萬個報案電話。

警務處總警司李雅麗首次回應時僅指，有關計算不在恆常的方程式之內，又稱得知公共關係科稍後會回應相關問題。鄺俊宇追問，稱警方的算術一向「神奇、頂級、超卓」，要求警方清晰回應，處理97.9%的求助率是否包括721當晚。惟李雅麗未有正面回應，僅稱警方在計算數字上一向有獨立機構協助計算。

朱凱迪其後再度追問，他稱不是市民不尊重警察，而是警察不尊重自己，要求李雅麗確認2019 年的「緊急求救召喚」數字是否包括 7.21，「可唔可以好清楚答我」，「你話唔包咪唔包囉」，要求獲得清晰答案。其後李雅麗才清楚回應，說：「係唔包落去。」她釋釋，「因為唔係一個恆常慣性嘅機制去計落去，嗰個係個別一日嘅數字。」

會議進行至下午四點許，主席宣布暫停10分鐘。惟復會後又就警署撥款項目爆發另一場罵戰。民主黨尹兆堅就報案室翻新升級工程追問7.21當晚有多少市民到元朗警署未能成功報案，被主席陳健波認為問題與會議內容不相關。尹兆堅一度走出主席枱與陳健波理論，結果被警告下返回座位。

提7.21元朗警署落閘 林卓廷再與李雅麗駁火

其黨友林卓廷隨後繼續追問報案室工程撥款，「你們要翻新報案室，那保安室大門是否門常開？」李雅麗指全港79個報案設施，在過去八個月有45個遭受破壞縱火，林反駁指7.21發生時元朗警署未被破壞，斥李的說法是倒果為因。李則表示「七月時已經有報案設施或警署被攻擊」。並重申報案翻新的主要目的為提高私隱度。

林卓廷聞言大動肝火，指7.21當晚元朗警署落閘，市民根本無從進入報案室。李雅麗則指市民進不了報案室因為自去年六月底七月開始持續有警署遭受攻擊，導致相關設施需要復修。

主席陳健波嘗試為李雅麗解圍，指她負責策劃及發展範疇，因為民主派議員應該要在找適當場合跟進721事件，「佢（李雅麗）唔係一哥嘛，你問呢位李總警司，佢就算夾硬答你都無咩代表性。」 陳健波又指，警務處處長鄧柄強將於四月出度立法特別財務委員會會議，議員可於屆時向他發問。